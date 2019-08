Tre endringer og en startdebutant for Sandnes Ulf

Adrian Berntsen, Johannes Laaksonen og Akinshola Akinyemi trer inn, noe som betyr at Tapio Heikkilä, Simon Colina og en skadet Claes Kronberg er ute etter den svake kampen mot KFUM Oslo sist.

20-årige Berntsen med opprinnelse i Bryne, har åtte innhopp hittil i sesongen, og får som Aftenbladet skrev lørdag, sin første sjanse fra start søndag kveld.

Berntsen ble valgt i konkurranse med 18-åringen Matteo Vallotto, og trener Bengt Sæternes tenker at Berntsen kan bidra både med målgivende pasninger og scoringer.

– Adrian har egenskaper som gjør ham mer målfarlig enn lignende type spillere, mener Sæternes.

Han kan glede seg over at backen Ári Mohr Jónsson nærmer seg startplass etter over ett år på sidelinjen siden skaden mot Notodden i juli i fjor. Færøyingen starter på benken mot Jerv.

Sandnes stiller slik:

Saku-Pekka Sahlgren - Axel Kryger, Jasmin Bogdanovic, Akinshola Akinyemi, Ingvald Halgunset - Vegard Østraat Erlien, Christian Landu-Landu, Johannes Laaksonen, Kachi Hope Ugwuadu - Adrian Berntsen, Kent Håvard Eriksen.

Jerv stiller slik:

Øystein Øvretveit - Torje Wichne, Bjørnar Hove, Espen Ramse Knudsen, Simon-Andreas Larsen - Mathias Wichmann Andersen, Daniel Aase, Michael Baidoo - Kristoffer Tønnessen, Alexander Dang, Chuma Anene.