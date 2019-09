Det holdt på å føre til streik. Nå må håndballklubbene betale mer i lønn, eller risikere å miste spillerne.

Høsten 2018: Spillernes interesseorganisasjon, NISO, og arbeidsgiverorganisasjonen Abelia forhandlet på overtid for å unngå streik blant NISOs fotball-, ishockey- og håndballspillere.

Et av hovedspørsmålene var minstelønn. NISO krevde at minstelønnen ble hevet til 4000 kroner i måneden for proffkontrakter. Til da hadde spillere i håndball og ishockey et minstekrav på bare 1000 kr.

Minstelønnen ble ikke en del av overenskomsten, men NISO ga seg ikke og gikk i dialog med særforbundene. Ishockeyforbundet meldte seg tidlig positiv til endring. Nå har også Håndballforbundet fulgt etter.

Januar 2020: Kun spillere med lønn på 4000 kroner eller mer vil kunne inngå proffkontrakter i håndball.

– Dette fører fotball, håndball og ishockey på et tilnærmet likt nivå. Vi tvinger ingen til å betale mer enn de kan, men hvis de ikke kan tilby mer enn en lavere kategori enn proffkontrakt, og man lykkes eller får tilbud om mer jobb og bedre betalt, er det fornuftig at man kan gå. Det er et steg i riktig retning, sier NISO-leder Joachim Walltin.

Også en problematisk side

Vipers Kristiansand-trener Ole Gustav Gjekstad ønsker forandringen velkommen.

– Du kan ikke inngå en proffkontrakt på 1000 kroner. Det holder i et håndballsystem, men ikke ellers. Vi må tilpasse oss. 4000 kroner er antagelig litt lavt, men et steg i riktig retning, sier Gjekstad.

– Hvis du har en god håndballspiller som leverer på toppnivå i eliteserien, er ikke 4000 kroner mye, legger han til.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Fakta: Håndballens minstelønnsordning Amatørkontrakt: Spillere som mottar trekkpliktig ytelse som understiger 1500 kroner pr. måned. Semiprofesjonell kontrakt: Spillere som mottar trekkpliktig ytelse mellom 1500 og 3999 kroner pr. måned. Profesjonell kontrakt: Spillere som mottar trekkpliktig ytelse på 4000 kroner eller mer pr. måned. Som tidligere kan spillerne med lavere kontraktskategori enn proffkontrakt gå vederlagsfritt og når som helst til en klubb som tilbyr proffkontrakt. Kilde: handball.no

Men slik er det faktisk hos noen. Det er klubber på både herre- og kvinnesiden hvor ikke alle tjener 4000 kroner. Fana-trener Erlend Lyssand uttalte i fjor at ingen spillere hos dem tjente 4000 kroner.

– Det er ikke mye som har forandret seg, sier han nå.

– På en måte er det bra for spillerne at dette blir innført. Jeg unner dem alt for det arbeidet de legger ned, og det de må ofre. På en annen side ser jeg det fra en klubb som sliter med å få nok til bare drift og reisekostnader. Man blir litt oppgitt og vet ikke helt hvordan man skal håndtere dette, fortsetter Lyssand.

Vidar Ruud / NTB scanpix

– Kan være skummelt

Treneren frykter at han kan miste spillere på grunn av dette.

– Hvis de stikker for en tusenlapp mer, så er det synd, men hvis du kan leve av det, så gjør det. Det er noe vi aldri kan tilby, sier Fana-treneren.

Fana-spiller Sofie Vinde Norum lurer på hvordan dette skal fungere i praksis.

– Jeg synes det er en bra ordning hvis man får det til, men det spørs hvordan man skal få det til uten å robbe klubbene for penger, sier Norum.

– Selvfølgelig kan det være skummelt å tenke på at lagvenninner forsvinner, men får man det til, så er dét det beste. Men når så mange klubber sliter økonomisk, så ser jeg ikke hvordan man skal få det til å gå rundt, fortsetter 24-åringen.

– Klubbene får bedre økonomi

Håndballpresident Kåre Geir Lio mener sunnere drift hos klubbene vil gjøre dette levelig.

– Dette er et beløp som klubbene, spillerne og foreningene er enige om. Så er det livsfarlig å heve satser så det blir tyngre å drive klubb, men dette er et minste felles multiplum som det har vært lite støy omkring, sier Lio.

– Differansen fra det laveste som var til nå er heller ikke så stor. Antallet på minstekontrakter er heller ikke så stort. Også ser jeg til min store glede at klubbene får bedre økonomi og driver mer fornuftig. Så jeg tror dette er håndterbart, fortsetter håndballpresidenten.