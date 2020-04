Tottenham-stjerne vil i militæret under koronakrisen

Son Heung-min (27) er blant Tottenhams beste spillere. Nå håper sørkoreaneren å tjenestegjøre i militæret.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Son Heung-min håper å fullføre militærtjenesten under utsettelsen av Premier League. Foto: ANDREW BOYERS / REUTERS

Viljam Brodahl Aftenposten

Tottenham-stjernen vil bruke Premier League-utsettelsen til å fullføre sin obligatoriske militærtjeneste på fire uker i Sør-Korea.

Det er The Guardian som skriver dette torsdag. Ifølge den engelske avisen ga Tottenham Son tillatelse til å returnere til hjemlandet forrige helg.

Det er forventet at han begynner verneplikten i slutten av denne måneden. Det forutsetter derimot at utsettelsen av Premier League forlenges utover 30. april, noe flere regner med kommer til å skje.

Fredag møtes alle klubbene på det øverste nivået i England til et videomøte. Der vil den endelige bekreftelse bli kjent.

Fikk fritak

I september 2018 var det mye skriverier om at Son sto i fare for å måtte gjennomgå en obligatorisk militærtjeneste på nesten to år.

Lovverket i Sør-Korea sier at alle menn som er skikket, må gjennomføre en 21 måneders førstegangstjeneste før de fyller 28 år. Det kan imidlertid gjøres unntak for idrettsfolk som presterer på ypperste nivå i internasjonale turneringer.

Da sørkoreaneren sendte landet sitt til topps i asiamesterskapet fikk han dermed fritak. Han er likevel fortsatt pålagt å tjenestegjøre i fire uker.

Ifølge avisen ankom Son den sørkoreanske storbyen Seoul søndag, sammen med sine foreldre. Han må tilbringe de neste to ukene i karantene.

I februar ble det kjent at Tottenham-spilleren hadde brukket armen. I etterkant måtte Son operere.