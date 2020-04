Amerikansk idrettshelt døde av koronaviruset

Den legendariske kickeren Tom Dempsey døde på et sykehus i New Orleans på grunn av covid-19 natt til lørdag. Han ble 73 år gammel.

Tom Dempsey (nr. 19) hadde lenge field goal-rekorden i NFL. Foto: Anonymous / AP

Dempsey var mest kjent for sin spesielle støvel og at han gjorde et field goal fra 63 yards i 1970.

Dempsey ble smittet av koronaviruset da han besøkte et pleiehjem i New Orleans i mars. Minst 15 av beboerne på Lambeth House er døde som følge av koronaviruset.

Søndag morgen hadde staten Louisiana mer enn 12.400 smittede og var rangert som den femte verste av USAs 50 stater. New Orleans-området har så langt 153 dødsfall.

Dempsey var født uten tær på sin høyre fot og uten fingre på sin høyre hånd. Han benyttet en spesialstøvel under hele sin NFL-karriere.

Han spilte for New Orleans Saints mot Detroit Lions da han forbedret den gjeldende field goal-rekorden med sju yards. Den ble slått av Denver Bronco-spiller Matt Prater i 2013. Prater traff mål fra 64 yards.

Dempsey spilte samtidig i NFL med blant andre den norske kickeren Jan Stenerud. Stenerud brukte derimot «soccer-stilen», det vil si innsiden av foten, og var med det mer presis i sine spark.