Fortsatt ingen avtale mellom Odd og Børven: – Har ikke hørt noe mer

Torgeir Børven er klubbløs 1. juli. Fjorårets toppscorer har ikke hørt noe mer fra Odd etter at han trodde klubben «køddet» da de tilbød ham ny kontrakt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Torgeir Børven ble toppscorer sist sesong. Det er uvisst hvor 28-åringen spiller etter 1. juli. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

NTB

– Jeg har ikke hørt noe mer fra Odd siden sist. Ingenting er uaktuelt, så vi får se hva som skjer fremover, sier Børven.

For en drøy måned siden sa Børven, etter en god sesongoppkjøring, at han hadde fått et kontraktsforslag fra Odd som han ikke trodde på.

– Da agenten min fortalte meg hva tilbudet var, trodde jeg at Odd køddet. Jeg visste faktisk ikke om de var seriøse med kontraktsforslaget, sa 28-åringen til Varden. Kontrakten til Børven løper ut 1. juli.

Les også Da Børven fikk kontrakten, reagerte han sterkt: – Jeg trodde Odd køddet med dette tilbudet

Toppscorer i 2019

Børven ble toppscorer i Eliteserien sist sesong med 21 mål på 30 kamper. Han har prøvd lykken i utlandet en gang tidligere – i nederlandske Twente fra desember 2013 til august 2016. Det ble med 39 kamper og fire mål.

Han forteller at han vil prøve seg i utlandet en siste gang, men at det ikke er noen krise dersom det blir Norge de neste årene.

– Det hadde vært moro å prøve seg i utlandet en gang til. Det er spennende å prøve noe nytt. Det er ikke noe must for meg, men det er dumt å ikke sjekke mulighetene, sier Børven, som har snakket om Sør-Korea, USA og Japan som aktuelle destinasjoner

– Har avgangen til Dag-Eilev Fagermo noe å si for hva du gjør fremover?

– Nei. Det har ingenting å si.

På ferie

Frem til 28. april er Børven og de andre Odd-spillerne på ferie.

– Det har vært spesielle dager den siste måneden. Jeg har trent mye alene og det har vært lange dager. Nå har vi jo ferie, men vi må fortsatt holde oss i gang, så jeg regner med alle de andre spillerne også gjør det som skal til for å være klar til vi begynner sammen igjen.

På spørsmål om han har noen formening om det blir spill foran tomme tribuner eller ikke, svarer han:

– Jeg tror alle bare vil komme i gang nå, uavhengig om det er med eller uten tilskuere. Det er ikke opp til meg å avgjøre, det får de gjøre de som kan det. Jeg legger meg ikke oppi ting jeg ikke kan noe om.