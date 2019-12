Mener Viking må se opp for spesielt én spiller i cupfinalen

Slaget om Rogaland går av stabelen søndag ettermiddag. Viking møter Haugesund foran et fullsatt Ullevaal stadion.

Carl-Erik Torp skal på jobb for NRK og ser virkelig frem til cupfinalen. Han spår en åpen kamp, men holder Viking som små favoritter.

– Viking har en voldsom «punch» og «go» i laget sitt, og kommer med stor kraft fremover på banen. De ser bra ut, sier fotballeksperten i statskanalen.

– Ekkel å møte

Torp advarer imidlertid siddisene mot spesielt én spiller før kampen sparkes i gang: Martin Samuelsen (22).

– Han har kommet inn og vært bra. Jeg vil si at han er en joker i cupfinalen. Hvis han får rom, er han ekkel å møte. I tillegg er han god i boksen, sier Carl-Erik Torp.

Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Martin Samuelsen har vært på utlån til Haugesund denne sesongen. Han står registrert med totalt 28 eliteseriekamper i år – 15 av dem fra start. Fasiten er seks scoringer og én målgivende pasning. 22-åringen har vært en viktig bidragsyter for hvittrøyene i høst.

– Det er garantert en spiller som Viking snakker om foran kampen, sier Torp.

TV 2s fotballekspert, Erik Huseklepp, har en fortid i Haugesund. Han spilte halve 2017-sesongen før han reiste tilbake til Bergen av familiære årsaker. Huseklepp håper gammelklubben tar med seg pokalen hjem.

– Jeg trivdes veldig godt i Haugesund, og det var trist at jeg ikke kunne være der lenger. Det er en fantastisk fin klubb med flotte mennesker. Jeg unner Haugesund alt godt, og jeg håper de vinner, sier han.

X-faktor og uberegnelighet

Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth skal sitte ringside på Ullevaal søndag. Han mener årets cupfinale er mer åpen enn den har vært på mange år.

– Vanligvis har jeg en veldig klar følelse, men det har jeg ikke nå. Men hvis jeg må tippe, så faller valget på Viking, sier Gauseth.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Han er som flere av ekspertene i landet overrasket over den sterke sesongen til Bjarne Berntsens menn.

– Det er først og fremst forsvaret som har imponert. Vi vet at angrepet er godt. Viljar Vevatne er en av Eliteseriens mest undervurderte spillere. Han har vært veldig god, sier Christian Gauseth.

Mjøndalen-profilen forteller at Haugesund er en hard og vond enhet å møte, men synes at søndagens motstander har mer x-faktor og uberegnelighet over seg.

Han nevner spesielt Zlatko Tripić, Yildren Ibrahimaj, Kristian Thorstvedt, Zymer Bytyqi og Tommy Høiland som fort kan bli tungen på vektskålen.

– Jeg tror mest kanskje på Viking med publikumsstøtten og den «hypen» som er i byen nå, sier Gauseth.

Carina Johansen / NTB scanpix

Flere utfordringer

NRKs Carl-Erik Torp er enig.

– Haugesund har hatt flere utfordringer i år med en del skader, i tillegg kommer utestengelsen til Ibrahima Wadji. Likevel har de klart å stable på plass et bra lag. Men hvis jeg må velge, så hadde jeg satt pengene mine på Viking-seier. Jeg håper på en kamp med mange scoringer og mye underholdning, sier Torp.