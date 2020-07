«Dette har Groruddalen aldri klart før. Fredag er marerittet over»

Grorud jublet ellevilt etter opprykket sist sesong. Foto: Ketil Blom Haugstulen

KOMMENTAR: Fredag 3. juli 2020 er trolig en vanlig fredag for de fleste. For fotballen i Groruddalen er det slutten på et lite mareritt - og kanskje starten på en drøm.