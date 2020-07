Gammel kjenning tilbake i Viking: – Jeg er stolt

Jonas Gunnarsson Djurhuus (24) er klar for Viking Håndball igjen.

24 år gamle Jonas Gunnarsson Djurhuus fra Færøyene tar med seg familien og flytter tilbake til Stavanger. Foto: Viking HK

Jonas Gunnarsson Djurhuus spilte for Viking andre halvdel av 2018/2019-sesongen og var sterkt ønsket med videre, men grunnet familiære forhold måtte han flytte tilbake til København.

Det melder klubben i en pressemelding.

Nå tar han med seg samboer og datter til Stavanger for å studere og igjen ikle seg den mørkeblå Vikingdrakten.

– Viking Stavanger er en seriøs og spennende klubb med et meget godt treningsmiljø - som jeg er stolt over igjen å være en del av. Jeg er sikker på at jeg i Viking kan få innfridd mine sportslige ambisjoner neste sesong og ser virkelig fram til at vi skal spille mot de beste lagene i Norge, sier 24-åringen.

Han gleder seg til å flytte tilbake til lagkamerater og venner i Stavanger, og vil gjøre det han kan for at Viking skal få en god sesong i eliteserien.

Jonas Gunnarsson Djurhuus returnerer til Viking. Foto: Viking HK

Mentalt sterk

Viking-trener Scott Harrington er glad for å få 24-åringen tilbake på laget.

– For oss er det viktig å beholde den gode kulturen vi har i laget. Og når vi forsterker, så ønsker vi spillere som kan ta del og forsterke den kulturen vi allerede har. Det vet vi at vi får med Jonas, sier Harrington.

Han beskriver Gunnarsson Djurhuus som en mentalt sterk spiller som spiller på sitt beste i de viktige kampene.

Kommende sesong får Viking 24 slike kamper. Harrington mener 24-åringens spisskompetanse ligger i angrepsspillet hvor han både kan styre spillet, skape egne sjanser og sette andre opp i gode posisjoner.