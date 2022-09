Guardiola kritisk til eget lag: – Jeg liker det ikke

(Manchester City – Borussia Dortmund 2–1) Til tross for seier hjemme mot Borussia Dortmund, var City-manager Pep Guardiola langt fra fornøyd.

SEIER TIL SLUTT: Pep Guardiola kunne takke Erling Braut Haaland for et helt avgjørende mål da nordmannen ble sluttet i sluttminuttene.

Publisert: Publisert: I dag 00:12

– Vi har blitt vant til å gjøre snuoperasjoner i det siste. Jeg liker det ikke, sier Guardiola til BT Sport etter kampen.

For tredje gang denne sesongen havnet Manchester City under. Borte mot Newcastle klarte de å redde ett poeng, mens de snudde 0–2 til 4–2 hjemme mot Crystal Palace for noen uker siden.

Onsdag snudde de 0–1 til 2–1 hjemme mot Borussia Dortmund etter to scoringer i det siste kvarteret.

Sesongavslutningen som førte til ligagull forrige sesong var også av det høyst dramatiske slaget, hvor de snudde 0–2 til 3–2 hjemme mot Aston og vant Premier League med ett poengs margin.

– Vi spilte i feil gir i dag. Det var ingen aggressivitet. Vi var passive, sier Guardiola – som likevel kunne juble etter denne Haaland-perlen:

Like før timen var spilt sendte Jude Bellingham Borussia Dortmund i ledelsen. Samtidig sto Guardiola klar på sidelinjen og tok grep med tre bytter: Inn med Bernardo Silva, Phil Foden og Julián Álvarez – ut med Jack Grealish, Riyad Mahrez og Ilkay Gündogan.

– Øyeblikket vi skiftet rytmen med Phil, Bernardo og Julián, så endret vi tempoet vårt og scoret to utmerkede mål, sier treneren.

På pressekonferansen etter kampen fortsatte Guardiola å være hard mot eget lag – til tross for at langskuddet fra John Stones og en akrobatisk perlescoring fra Erling Braut Haaland ga seier.

– I dag spilte vi ikke. Champions League venter ikke. Champions League tilgir ikke, sier Guardiola ifølge journalisten Tom Young.

– De første årene vi var her hadde vi aldri i verden kommet tilbake. Vi hadde ikke egenskapen til å komme tilbake, sier spanjolen.

OPPHETET: Pep Guardiola fikk gult kort etter å ha vært litt vel ivrig i diskusjonen med dommer Daniele Orsato etter kampen.

Erling Braut Haaland sier selv etter kampen at han var fornøyd med de siste «20–25–30» minuttene, og at de der viste hva de var gode.

– Det er slik vi må spille, sier Haaland til BT Sport.

Noe som fikk City-sjefen i lystigere humør var Haalands avgjørende scoring, ifølge The Athletic-journalist Sam Lee.

– Jeg husker litt min kjære venn (Zlatan) Ibrahimovic, som hadde egenskapen til å få foten høyt i været og Erling er ganske lik på den fronten. Han er elastisk, han er fleksibel og han har evnen til å treffe ballen og få den i nettet, sier Guardiola, som også trakk fram sammenligningen til Johan Cruyffs mål mot Atlético Madrid i 1973.