Krüger knuste konkur­rentene i norsk makt­demon­strasjon

DAVOS (VG) Simen Hegstad Krüger (29) var i en helt egen klasse i høyden i Davos. Bak ham på resultatlisten fulgte hele fem (!) norske lagkamerater.

– Det har vært en middels sesongstart i år. Da er det desto bedre med fullklaff i dag. Jeg trengte denne. Det er 20 tøffe kilometer her, så jeg måtte grave dypt, sier Krüger til Viaplay.

Den norske dominansen resulterte i at de seks beste på 20 kilometeren alle hadde norsk pass. Nest best var Hans Christer Holund, etterfulgt av Sjur Røthe, Didrik Tønseth, Johannes Høsflot Klæbo og Iver Tildheim Andersen.

Resultatet gjør nok at kritikerne som mener at den norske dominansen i sporet ødelegger for sporten, neppe stilner.

VANT: Simen Hegstad Krüger var suveren i Davos.

Avstanden fra vinner Krüger og ned til Holund i mål var hele 22,3 sekunder.

Foran distansen pekte mange på Krüger som den største utfordreren til Klæbo. Og mens Klæbo tok det relativt rolig fra start, viste Krüger raskt at han ville være med.

– Jobben skal likevel gjøres, er Krügers respons på favorittstemplet etter at seieren var et faktum.

Lyn-løperen var med helt i teten ved samtlige tidlige passeringer, sammen med blant andre Didrik Tønseth og Sjur Røthe.

Mens hverken Tønseth eller Røthe klarte å holde følge med Krügers tempo.

Da alle hadde passert 10 kilometer, ledet Krüger med tre sekunder foran tyske Friedrich Moch. Bare 2,2 kilometer senere hadde han økt voldsomt. 20,2 sekunder skilte plutselig ned til Sjur Røthe.

Avstanden holdt seg nord for 20 sekunder de neste kilometerne.

Mannen i tet måtte ta fatt på den siste runden alene, ettersom Hans Christer Holund skulle inn mot mål. Det var tydelig at også han hadde dratt nytte av samarbeidet. Holund gikk over 20 sekunder raskere enn Tønseth på den siste runden.

– Det er lenge siden jeg har kjent på en følelse som denne, sier Holund til VG.

De to er romkamerater og innrømmer at de hadde en plan om å være et «godstog» om de skulle støte på hverandre.

– Vi hadde kanskje en ørliten plan, sier Holund til Viaplay.

Overfor VG utdyper han på denne måten:

– Vi velger jo startnummer og så at det kunne være elleve minutter mellom oss. Jeg skjønte at han kom til å ta meg igjen. Jeg gikk kontrollert og fikk ryggen og kunne hvile. Derfra og inn var det bare å gi gass, sier Holund videre.

– Var dette gode svar å få?

– Jeg mister selvtilliten når jeg går mange middels skirenn og ser at de unge kommer opp. Det var deilig å få til et ordentlig skirenn. Det er ikke så mange 20 kilometere med enkeltstart, i løpet av ett år. Så det gjelder å benytte mulighetene man får. Dette var på en måte mitt skirenn. Simen er bedre, men han er sabla god i høyden.

Krüger var klar over at han måtte prestere i dag. Det er noe de to har snakket om, sier Holund.

– Simen var litt avhengig av å minimum komme på pallen i dag, for å være med videre til Tour de Ski. Han er heldig med at det rennet han skal gå fort i er i Davos. Vi har køddet med det i hele sommer, høst og vinter, at Simen kan bli nummer 70 i Ruka, men når han kommer til Davos, så er det ingen som slår ham. Og det stemte, sier Holund om kompisen.

Lenger bak i feltet fant også Klæbo farten etter hvert, men det holdt bare til femte beste tid i mål. Avstanden opp til Krüger endte til slutt på 52,5 sekunder.

– Jeg var forberedt på at det skulle være verre, egentlig. Løpsopplegget var bra. 5.-plass her er så godt som jeg kunne få til. Men jeg er på bedringens vei. Nå venter to uker med god trening frem mot Tour de Ski. Nå skal jeg trene, spise og sove, sier Klæbo til Viaplay.