Tilbake med et smell

Ingvild Flugstad Østberg kom på tredjeplass i comebacket.

BEITOSTØLEN (Aftenposten): Oppmerksomheten er enorm rundt Ingvild Flugstad Østberg. Hun prøver å gjøre det til noe positivt.

30 minutter før hun gikk til start svermet TV-kameraene rundt Ingvild Flugstad Østberg.

Halvannen time senere tuslet hun gjennom intervjuområdet iført en hvit boblejakke og et stort smil. Hun hadde nettopp blitt nummer tre på lørdagens 10 kilometer. Rennet i den nasjonale åpningshelgen på Beitostølen var hennes første på nesten ett år, etter at helseproblemer førte til at hun fikk startnekt.