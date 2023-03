Real Madrid sikret kvartfinale – forblir Liverpools mareritt i Europa

(Real Madrid – Liverpool 1–0, 6–2 sammenlagt) Det måtte et mirakel à la Istanbul 2005 til for at Liverpool fremdeles skulle være en del av Europas gjeveste klubbturnering, men denne gangen ble oppgaven for stor.

EXIT: Det ble for vanskelig for Mohamed Salah og Liverpool.

Real Madrid skal spille kvartfinale i Champions League, det skal ikke Liverpool.

Hovedårsaken til nettopp det er takket være Real Madrids nådeløse angrepsspill som påførte Liverpool et historisk 2–5-tap i det første oppgjøret.

– Vi trengte en spesiell prestasjon i kveld, og det klarte vi ikke. Det var riktig lag som gikk videre, det må vi bare innrømme. De var bedre enn oss i tre av fire omganger, og da går de videre, oppsummerer Liverpool-manager Jürgen Klopp til BT Sports.

Real Madrids nummer ni Karim Benzema økte ledelsen til 6–2 og fjernet all tvil da det gjensto tolv minutter igjen av returoppgjøret.

– Liverpool så ut som et lag som ikke hadde troen på at de kunne vinne. Det var tynt, sier BT Sports-ekspert Rio Ferdinand.

– Vi skapte noen gode sjanser i første omgang, men vi trengte flere mål i kveld. Det er tøft, men vi er ute av turneringen. Nå må vi finne tilbake til det nivået vi hadde før, sier Liverpools Virgil van Dijk til TV 2.

– Vi står uten noen ting akkurat nå. Så vi må finne tilbake til nivået vi hadde i fjor.

NEDERLAG: Virgil van Dijk sier til TV 2 at Liverpool må finne tilbake til nivået laget har hatt tidligere.

Liverpools ambisjoner om å bringe hjem det syvende Champions League-trofeet har dermed blitt tuklet med av den spanske stormakten i de tre siste utgavene av Champions League:

8-delsfinalen onsdag, da Vinícius Júnior ble matchvinner i finalen i fjor og kvartfinalen i 2020/21-sesongen.

Spanjolene er nå ubeseiret mot Liverpool de siste åtte oppgjørene internt.

Liverpool-manager Jürgen Klopp la ikke noe skjul på at han ville gi det et forsøk med fire angripere fra start, men Real Madrid sto imot det meste.

Samtidig måtte Liverpool forsvare seg mot Karim Benzema og Vinícius Júnior, som sørget for at det på langt nær var en rolig arbeidsdag for den bakre fireren til engelskmennene.

Matchvinneren fra finalen i Paris fikk en gigamulighet til å øke Real Madrids store sammenlagtledelse etter et drøyt kvarter da han avsluttet fritt fra 2–3 meter, men Alisson viste hvorfor han er en av verdens fremste keepere da han stengte buret.

REDDET: Vinícius Júnior hadde en stor mulighet til å sende Real Madrid i ledelsen etter et drøyt kvarter.

Like etter testet vidunderbarnet Eduardo Camavinga (20) tverrliggeren fra drøyt 20 meters hold – mens den langt eldre Luka Modrić (37) skjøt like over Liverpool-målet fra omtrent samme hold tre minutter senere.

Liverpool hadde også sine muligheter med Darwin Núñez i hovedrollen, men det var to solide forsvarsfirere som møtte hverandre på Santiago Bernabéu onsdag kveld.

Både nevnte Núñez og angriperkollega Cody Gakpo føler nok at de burde hatt en nettkjenning eller to idet lagene gikk til pause.

STORE MULIGHETER: Darwin Núñez hadde flere muligheter i førsteomgang til å gi Liverpool ytterligere håp om avansement.

Etter en førsteomgang der begge lag viste frem god angrepsfotball, var det ikke like mye gnist i lagene etter pause – og det gjaldt spesielt de rødkledde.

Det var Alisson Becker som stadig måtte redde sine lagkamerater – og det var Real Madrid som var nærmest den første scoringen etter pause.

Federico Valverde og Benzema hadde sendt flere advarsler i retning engelskmennene, og da det var spilt 78 minutter smalt det i den spanske hovedstaden.

MÅLSCORER: Karim Benzema skadet seg samtidig som han scoret for Real Madrid. Det tok ikke lang tid før franskmannen ble byttet av.

Liverpool-stopper Virgil van Dijks forsøk på å stoppe Benzema ble en fin tilrettelegger for en snublende Vinícius Júnior, som akkurat rakk å pirke ballen mot Benzema på blank kasse. Han hadde ingen problemer med å sende ballen forbi en utspilt Alisson.

I den andre åttedelsfinalen onsdag vant Napoli 3–0 hjemme (5–0 sammenlagt) mot Eintracht Frankfurt.

Kvartfinalene i Champions League trekkes fredag klokken 12.00.