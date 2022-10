Salah senket Haalands City i glohet storkamp: – Et galehus

(Liverpool-Manchester City 1–0) Mohamed Salah (30) påførte Erling Braut Haaland (22) og lagkameratene sesongens første serietap i et gnistrende oppgjør på Anfield.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Etter at Haaland hadde misbrukt flere sjanser for gjestene, avgjorde Salah matchen da det digitale kampuret på stadion viste 75:03. Med en utsøkt vending sentralt i banen fosset «den egyptiske kongen» videre mot Manchester Citys mål.

Med en skrudd avslutning over hanskene til den brasilianske sisteskansen Ederson de Moraes (29) fra rundt 16 meter blåste Salah nytt liv i Liverpools hittil trøblete Premier League-sesong.

– Det er alltid vanskelig for oss å spille mot dem fordi de dominerer kamper og vil alltid holde i ballen. Men vi må ta med oss disse tre poengene og jobbe på videre – for vi er ikke i en bra posisjon på tabellen. Forhåpentligvis gir dette oss mer selvtillit og fører til at vi vinner flere kamper, sier Salah til Sky Sports.

MATCHVINNER: Mohamed Salah jublet sammen med Fabio Carvalho på Anfield.

På sidelinjen var City-trener Pep Guardiola (51) illsint. Det samme var trenerkollega Jürgen Klopp (55) noen minutter senere.

Etter å ha skreket på dommer Anthony Taylor (43) i en situasjon hvor Salah ikke fikk frispark, flekket Klopp tenner mot kamplederne idet han ble vist det røde kortet for reaksjonene sine.

– Det er et galehus, utbrøt Sky Sports-kommentator Gary Neville underveis i matchen.

– Det var sikkert fortjent at jeg ble utvist. Men situasjonen ... Du kan ikke unngå å blåse på den. Jeg og Guardiola forsto ikke avgjørelsene. La oss spille fotball! Men vi kan ikke gjøre noe med det, sier Klopp etter matchen.

– I et øyeblikk var det noe som skrudde seg av (i hodet mitt). Jeg er ikke stolt av det, sier Liverpool-manageren om sin egen oppførsel mot dommerteamet.

For City var frustrasjonen om mulig enda større. Etter en glitrende kamp mellom to eminente lag, trolig Premier Leauge-sesongens beste til nå, tapte Haaland og lagkameratene for første gang.

Etter 15 mål på de ni foregående kampene i serien gikk også jærbuen målløs av banen. Det skjedde etter at City trodde at laget hadde tatt ledelsen 10 minutter etter pause gjennom Phil Foden (22) – før dommer Taylor annullerte scoringen for en holding fra Haaland på Liverpools Fabinho (28).

– Guardiola koker. Men Haaland river Fabinho i skjorten. Det er derfor målet blir annullert. Han holder litt for lenge. Han river Fabinho ned. Jeg mener det er rett avgjørelse, sier Neville.

TENT: Erling Braut Haaland på Merseyside søndag kveld.

I det som var et intenst oppgjør allerede fra avspark, oppsto det fortløpende kaotiske situasjoner. På stillingen 1–0 var City desperate. I det tapet kom nærmere og nærmere, gikk lille Bernardo Silva i strupen på Salah – og stopperkjempen Virgil van Dijk.

Til slutt måtte portugiseren holdes borte av Haaland.

– Det kom alltid til å bli veldig intenst. Det har vært slik mellom oss de siste årene, og i dag var det ikke annerledes. Vi måtte forsvare oss mye, men vi vant. Det er det viktigste, sier Virgil van Dijk til Sky Sports.

Til tross for iherdige forsøk kampen igjennom fra den regjerende Premier League-mesteren, lyktes de aldri. Liverpool forsvarte seg som om ligatittelen sto på spill, og trolig gjorde den det.

Før matchen uttalte Guardiola at «alt kan skje» – og spanjolen kan ha rett. Med avansementet til 8. plass på tabellen gir i alle fall ikke Liverpool opp drømmen om Premier League-trofeet. Vinner rødtrøyene matchen de har til gode på serieleder Arsenal kan avstanden være 11 poeng med 28 runder igjen å spille.

– Personlig elsker jeg alltid å spille for tittelen, og i hodet mitt vil jeg kjempe for den, men vi må bare ta én kamp om gangen. Du ser at laget vårt er utrolig. Vi burde vært i en bedre situasjon enn vi er i nå, sier Salah.

City må samtidig se at Martin Ødegaards London-baserte mannskap drar ytterligere tre poeng ifra på toppen av tabellen. Det 2.-plasserte mannskapet til Haaland er nå fire poeng bak.

Fakta LAGENE Liverpool (4–2–4): Alisson – Milner, Gomez, van Dijk, Robertson – Fabinho (Henderson fra min. 73), Thiago – Elliott (Carvalho fra min. 73), Salah (Alexander-Arnold fra min. 90), Firmino (Nunez fra min. 73), Jota. Man. City (3–4–2–1): Ederson – Akanji, Dias, Aké – Cancelo, Rodrigo, Gündogan (Álvarez fra min. 90), Bernardo – De Bruyne, Foden – Haaland. Les mer