Haaland hylles for «nye» involveringer – Guardiola elsker utviklingen

MANCHESTER (VG) (Manchester City – Arsenal 4–1) Erling Braut Haaland (22) overøses med lovord etter seriefinalen mot Arsenal – men denne gangen for noe annet enn scoringer.

HØYT ELSKET: Erling Braut Haaland flyr høyt etter 4–1-scoringen onsdag kveld. Manchester City er på stø kurs til ligatittelen.

Jens Friberg, VG Sportsjournalist, tilgjengelig på alt av flater. 93 04 55 25 på Signal og SMS, friberg@vg.no.

Jonas Bucher, VG Journalist i VG Sporten. Mest fotball. Tips meg gjerne på jonas.bucher@schibsted.com eller Twitter.

Kopier lenke

Kopier lenke

Det så lenge ut til at Haaland «bare» skulle bli stående med to målgivende i den avgjørende ligakampen, men på overtid kastet han strikken, slo ut håret – og scoret.

City vant 4–1 over Arsenal og tok et stort steg mot en ny ligatittel. Til forskjell fra tidligere er det imidlertid banespillet han høster mest ros for etter drømmekvelden i Manchester.

To ganger serverte han Kevin De Bruyne. Nå har det norske angrepsesset syv målgivende pasninger i Premier League denne sesongen.

– Vi har snakket mye om det. Det er fantastisk at han scorer mål, og vi vil at han scorer så mange som mulig, men du må komme og spille ball. Jeg elsker det, sier Manchester City-sjef Pep Guardiola på TV 2s spørsmål under pressekonferansen etter kamp.

Ikke bare i banespillet Haaland vekket oppsikt:

Han roser nordmannens evne til å involvere seg, som flere la merke til i løpet av seieren på Etihad. Guardiola har imidlertid en beskjed til sin superspiss.

– Ikke mist identiteten din, som er å score mål. Men jeg liker ikke en spiller som bare vil ha ti spillere som slår innlegg til deg, sier Guardiola.

Han viser trolig til det som skapte flere oppslag i høst og tidlig i år. Da var Haaland dødelig foran mål, men ikke alltid så markant dypere i banen.

Slik gikk kampen:

De 35 involveringene med ballen mot Arsenal er det nest høyeste Haaland har notert seg for i Premier League denne sesongen. Landslagsassistent og tidligere Fulham-stopper Brede Hangeland påpeker at spissen har utviklet seg underveis i City.

– Han er trygg med ballen, dominerende i duellspillet og jobber steinhardt. Han har en god forståelse for det taktiske opplegget. Jeg mener han spiller en tilnærmet komplett fotballkamp, sier landslagsassistent og tidligere Fulham-stopper Brede Hangeland på Viaplays sending.

Tidligere Liverpool-stopper Jamie Carragher mener dette var en av Haalands beste kamper i City-trøyen.

– Han var umulig å håndtere når han fikk ballen tidlig i kveld, skriver Carragher på Twitter.

DOMINANT: Slik var Erling Braut Haalands kamp i tall.

Grafikk: www.sofascore.com

De tre poengene gjør at Manchester City nå er storfavoritt til å vinne Premier League. Fortsatt er det to poeng opp til Arsenal, men de har to kamper mindre spilt.

– Skjebnen er i våre hender og det er det viktigste, sier Guardiola.