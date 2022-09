Haaland-scoring holdt ikke i poengtap: – Vi var ikke presise nok

Erling Braut Haaland tangerte rekorden for ti Premier League-mål på seks kamper da Manchester City gikk på poengtap mot Aston Villa i 1-1-kampen lørdag.

Erling Braut Haaland scoret 1-0-målet mot Aston Villa.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Manchester City feirer Erling Braut Haalands 1-0-scoring mot Aston Villa.

Etter en relativt sjansefattig førsteomgang fikk Manchester City endelig hull på byllen etter 50 minutter mot Aston Villa. Haaland sto fri på bakerste stolpe og styrte et innlegg fra Kevin De Bruyne i mål.

22-åringen har scoret ti mål i Premier League for City. Stjernespissen tangerte dermed rekorden til Mick Quinn fra 1992 til å være den raskeste spilleren til å score ti mål i den øverste divisjonen i England. Det skjedde på seks kamper.

City står med fire seirer og to uavgjort i sesonginnledningen, og selv om det har sprudlet av lagets spiss har de slitt i flere kamper. Både mot Crystal Palace og Newcastle kom de under, men ved hjelp av Haaland tok de poeng.

Lørdag ble de straffet for ineffektiviteten.

– Vi slapp bare inn ett mål fra det ene skuddet på mål de hadde. Vi var ikke presise nok i angrep og på enkle ting. Vi hadde muligheter til å score, sa City-manager Pep Guardiola til Sky Sports.

Vinner serieleder Arsenal mot Manchester United søndag vil luken opp til London-klubben være på fire poeng.

Straffet

De Bruyne var nære på å tegne seg på scoringslisten etter 67 minutter da han banket et frispark i metallet. Og City kom til flere gode muligheter uten at de klarte å øke ledelsen.

Dermed ble de straffet hardt av en perlescoring fra Leon Bailey. Jamaicaneren sendte ballen kontant oppe i hjørnet med i underkant av 20 minutter igjen. I etterkant hyllet han manager Steven Gerrard.

– Jeg må gi skryt til Gerrard for måten han har fått laget til å ikke føle på noe press før en viktig kamp som i dag. Alle vet at vi er i en tøff situasjon, men han ønsket bare å se at vi leverte så godt vi kunne på banen og det gjorde vi i dag, sa Leon Bailey ifølge BBC etter kampen.

Sterkt poeng

Philippe Coutinho sendte et skudd i nettmaskene litt senere, men dommeren blåste av for offside like før skuddøyeblikket. Det viste seg i ettertid at det ikke var offside. Det endte til slutt 1-1.

– Jeg mener det var mål, men jeg er åpenbart partisk. Dommeren gjorde det samme med (Ezri) Konsa på keeperen. Han var desperat på å blåse i fløyta og det gikk imot oss to ganger, sa Gerrard etter kampen.

Aston Villa har slitt i starten av sesongen og sto med bare én seier før kampen mot City. Poenget mot den regjerende ligamesteren kommer derfor godt med.

I midtuka skal Manchester City møte Sevilla i mesterligaen, før storoppgjøret mot Tottenham venter til helgen. Aston Villa gjester Leicester neste helg.