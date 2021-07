Har scoret mot store fotballstjerner. Nå vil han bli en viktig spiller for Start

Nysigneringen Luc Mares trente for første gang med Start etter sju dager på karantenehotell.

Luc Mares på sin første trening for Start fredag. Foto: Shayan Jalilian

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

KRISTIANSAND: – Det føltes bra å få være med på en lett økt i dag. Jeg fikk hilst på mine nye lagkamerater, noe som var fint. Jeg gleder meg til å bli mer kjent med dem de neste dagene, sier Starts nysignering Luc Mares.

Forrige onsdag bekreftet Start at de hadde hentet midtstopperen fra den nederlandske klubben MVV Maastrict. Dagen etter møtte Fædrelandsvennen 24-åringen på Kjevik, før han ble fraktet med buss til karantenehotell. Etter å ha vært i karantene i syv dager, testet Mares negativt fredag - og dermed fikk han lov til å trene med sin nye klubb for første gang etter overgangen.

– Det tok lang tid, men jeg er glad for å være ute på banen igjen. Jeg sitter med en følelse av at «det er nå det starter». Det er et flott stadion, det ser fint ut på innsiden og alt er bra. Det er godt å være i gang, forteller en glad Mares.

Start skal spille cupkamp mot Express på Fevik stadion lørdag. Den kampen kommer for tidlig for midtstopperen. Han blir først spilleklar når overgangsvinduet åpner 1. august. Starts neste kamp i 1. divisjon er borte mot Fredrikstad 18. august.

– Når laget tar en liten ferie, kommer jeg til å trene for meg selv. Jeg skal trene styrke og utholdenhet og gjøre det jeg kan for å holde meg i gang. Jeg tar små steg for hver dag som går, men jeg håper å være klar til kampen mot Fredrikstad, sier Mares.

Les også Her er Starts nysignering på Kjevik

Spilt mot stjernespillere

Starts nye stopper tok seg god tid til å prate med Fædrelandsvennen etter fredagens treningsøkt. Det viser seg raskt at han har hatt en innholdsrik og spennende vei fra nivå to i Nederland til spill for Start i norsk 1. divisjon.

– Jeg startet å spille for min lokale klubb da jeg var syv år. Så ble jeg etter hvert speidet og hentet av Fortuna Sittard. Der spilte jeg i over tre år og fikk nesten 60 kamper, før jeg signerte for MVV Maastricht, forteller 24-åringen.

Fortuna Sittard har spilt i Eredivisie, det høyeste nivået i Nederland, de siste fire årene. Men da Mares spilte der, holdt de til på nivå to. Den sympatiske stopperen forteller Fædrelandsvennen at han har målt krefter mot noen av de beste spillerne i Nederland.

– Jeg har blant andre spilt mot Frenkie de Jong (Barcelona) og Matthijs de Ligt (Juventus). De var 17–18 år på den tiden, og spilte med ungdomslaget til Ajax på nivå to for å få erfaring og tilpasse seg nivået. Allerede da kunne man se at de var gode, sier han.

– Hvordan var det å spille mot dem?

– Alle startet på nivå to, så det er kult å se utviklingen de har hatt. Da kan jeg fortelle folk at jeg har spilt mot dem, sier han og ler.

Mares har også spilt på lag med Perr Schuurs, som i dag er en viktig brikke i midtforsvaret til Ajax. I tillegg har han spilt med Thomas van Bommel, sønn av den nederlandske legenden Mark van Bommel. Men hans beste minne fra tiden i Nederland, er hans første scoring som profesjonell fotballspiller. Den kom 22. august 2016 borte mot U21-laget til Ajax.

– I Nederland er det sånn at man ofte spiller mot ungdomslagene til klubber som Ajax og PSV Eindhoven. Jeg scoret til og med mot ungdomslaget til Ajax, og da spilte faktisk Frenkie de Jong og Matthijs de Ligt, gliser Mares.

Luc Mares var kaptein i sin tidligere klubb, MVV Maastricht. Foto: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA

Ønsker å gi alt for Start

De siste tre årene har den høyreiste stopperen spilt for MVV Maastrict, hvor han etter hvert ble kaptein og en viktig brikke i midtforsvaret. Han rakk å få med seg 121 kamper for den nederlandske klubben, før han skrev under for Start.

– Jeg spilte nesten alle kampene i fjor, og hadde en av mine beste sesonger i karrieren. Vi slet i første halvdel av sesongen, men så forsterket vi oss med flere nye spillere. Vi var vel blant de tre, fire beste lagene i andre halvdel, sier han om forrige sesong.

Flere klubber var interessert i å sikre seg hans signatur da kontrakten gikk ut, men valget falt til slutt på Start. På spørsmål fra Fædrelandsvennen om hvordan han ønsker å fremstå på banen, svarer han:

– Jeg vil være en som spiller ut bakfra, en som gir alt. Jeg vil alltid vinne. Jeg har sett de to siste kampene til Start, og føler at jeg allerede vet hvordan de ønsker å spille. Jeg håper å utvikle meg så mye som mulig, og så vil jeg hjelpe laget.

Start-trener Sindre Tjelmeland har på kort tid fått et godt inntrykk av sin nye spiller.

– Jeg har snakket en del med Luc tidligere, men nå kom han rett til trening. Det tok litt tid med testing, men vi får bli bedre kjent med ham i dagene som kommer. Han virker som en veldig fin type, sier Tjelmeland.