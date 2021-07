Tettey om stopperrollen: – Jeg kunne spilt spiss til og med

Alexander Tettey mener han kan spille hvor som helst og får støtte av Even Hovland. Sistnevnte har fortsatt ikke signert ny kontrakt.

Alexander Tettey spilte i midtforsvaret mot KBK og fikk en 5'er på børsen av Adressa. Foto: Richard Sagen

– Det var så rart å være med på «shalala» i garderoben. Det er artig å få tre poeng, det har vi savnet. Det er først og fremst en glad dag for oss.

Det sier Alexander Tettey etter å ha vunnet sin første kamp med RBK siden returen, og det som midtstopper.

35-åringen er godt fornøyd med tre poeng mot Kristiansund, og sier følgende om midtstoppervikariatet:

– Har jo spilt der litt før, jeg legger ikke så mye i det. Jeg kunne spilt venstreback i tippeligaen, det går fint. Jeg kunne spilt spiss til og med. Det er ikke favorittposisjonen, men det gikk greit.

På oppfølgingsspørsmål svarer han spøkefullt at han sikkert kunnet scoret ti mål som spiss i årets sesong.

– En god spiller

Selv om Åge Hareide ikke var kjempefornøyd med lagets prestasjon mot Kristiansund, var han sånn passe fornøyde med Tetteys opptreden.

– Han var okay. Spiller ok. Både han og Even (Hovland). De er store og sterke og kan ta KBK når de har muligheter. De står bra foran André (Hansen) og André står bra også, sier Hareide.

Stoppermakker Hovland sier som Tettey, at det ikke spiller så mye rolle hvor han spiller.

– Det gikk fint å spille med han. Vi spilte sammen et par dager på trening. Alex er en god fotballspiller, så det spiller ingen rolle hvor han spiller på banen, sier Hovland til Adresseavisen.

Flere ulike makkere

Hovland har spilte alle RBKs 13 kamper denne sesongen. Tettey ble hans tredje stopperpartner, tidligere har det variert mellom Holmar Örn Eyjolfsson og Besim Serbecic.

– Det er jo litt merkelig, å bytte makker så ofte. Men vi trener jo sammen hver dag og må gjøre det beste ut av det. Av og til er det skader som forandrer på ting, av og til er det taktikk, sier Hovland om byttene på stopperplass.

– Hvordan er situasjonen nå sammenlignet med da du spilte fast med Tore Reginiussen?

– Det er alltid en fordel å spille med de samme, i hvert fall bak der i midtforsvaret. Nå er det sånn at vi bytter, da må vi bare gjøre det beste ut av det. Det er mest ideelt å ha fast, men sånn er ikke situasjonen nå.

Even Hovland har spilt i RBK siden 2018, og er nå på utgående kontrakt. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Eyjolfsson sliter med akillessene, og Hareide er ikke helt fornøyd med måten Serbecic kommuniserer på.

– Han må utvikle kommunikasjonsevnen sin, det er helt tyst. Besim er en stille fyr fra før av, men har mange gode egenskaper og kommer til å spille mot Tromsø.

Ingen ny kontrakt

Hovland har kontrakt med RBK ut sesongen og har allerede takk nei til et tilbud om kontraktsforlengelse.

– Ikke noe nytt å melde. Foreløpig har jeg ikke hørt noe mer, og jeg forholder meg stille og rolig til det, sier han etter kampen mot KBK og legger til:

– Ideelt sett skulle det vært avklart, men sånn er det ikke nå. Det er ikke noe jeg tenker så mye på.

– Hva mangler for å få på plass en ny kontrakt?

– Det får vi får se. Totalbildet vil avgjøre. Man blir aldri enige på første forsøk uansett, så får vi om se om det blir noe mer. Vi forholder oss til at kontrakten er ut året.

Ettersom 1. juli er passert står 32-åringen fritt til å snakke med andre klubber. Hovland sier at han ikke har fått beskjed om konkret interesse.

Adresseavisen har ikke lyktes å komme i kontakt med Hovlands agent, Jim Solbakken.

