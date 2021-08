«Team Tuxen» forstår Ingebrigtsen-sammenligning: – Du må være litt annerledes

Far og trener Helge Ordin Tuxen og stuper Anne Vilde Tuxen (23) ser at jobben de har lagt ned sammen, ikke er helt ulik Ingebrigtsen-familien.

Anne Vilde Tuxen og pappa og trener Helge Ordin Tuxen møtte pressen i OL-landsbyen søndag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB-Lars Eide

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tidligere stuper Helge er pappa og trener for Norges eneste representant i stuping. Det er 33 år siden Norge stilte med en kvinne i denne konkurransen.

Trener Helge har fått alle fire døtrene sine til å begynne med stup. De to eldste har gitt seg, mens Helle Tuxens OL-plass glapp, og hun satser mot Paris i 2024. De to aktive Tananger-søstrene deltar også i synkronstup sammen.

Helge ser at måten han har oppdratt barna på, kan sammenlignes med Gjert Ingebrigtsen og hans løpegutter i Sandnes, som man har fått se i realityserien på NRK.

– Jeg har sett på serien. Jeg synes det er kjempekult. Du må være litt annerledes, på godt og vondt, sier Helge Tuxen til NTB.

Helge Ordin Tuxen har fulgt opp datteren Anne Vilde med utallige treningstimer opp igjennom årene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Får aldri fred

Han er stolt over det døtrene har fått oppleve på grunn av stupingen, men:

– Vi har trent 25-30 timer i uka siden de var 11-12 år gamle. Nevner du det til naboen, kikker han på deg og synes du er rar, sier han.

Anne Vilde har vært i Japan siden 19. juli. I tillegg til at hun var flaggbærer for Norge under åpningsseremonien, har hun brukt mye av tiden på å trene og å se på konkurranser. Hun sier til NTB at hun aldri hadde vært her om det ikke var for far.

– Det gode er at når det er en forelder involvert, er det mye lettere for foreldrene å pushe utøverne eller ungene sine hardere og bedre. Det er derfor jeg er her i dag, tror jeg. Uten pappa som trener hadde jeg sikkert gitt opp for lenge siden, sier hun.

– Du puster stuping hele tiden. Du får aldri fred.

Anne Vilde Tuxen er stolt over å være på plass i OL. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Gjort mye riktig

Likevel er det ikke til å unngå at det blir noen skjær i sjøen.

– Det blir mange hete diskusjoner og litt mye av og til. Litt irriterende, for man klarer ikke alltid helt å skille mellom far og trener, og så blir det en stor suppe, men sånn er det, forteller Anne Vilde.

Stoltheten over å være på plass i Tokyo, lyser opp hos både far og datter når de snakker med alle de norske journalistene som har møtt opp i OL-landsbyen.

– Når de har kommet der de er, vil jeg si at vi har gjort veldig mye riktig. Det funker jo, men det er klart at det krever sin mann, for å si det sånn. Det blir ikke mye kompisturer, sier pappa Helge.

– Det er kjempehardt arbeid. Men det har vært utrolig givende og gøy, legger han til.

Vil inspirere

Onsdag skal endelig Anne Vilde i aksjon. Fra timeteren i svømmearenaen i Tokyo skal hun kjempe med 30 andre stupere. De 18 beste går videre til semifinale

– Jeg tenker ikke på hvordan det går i OL for meg. Jeg tenker bare at det er helt sykt at jeg er her. Jeg vil bare inspirere både unge og eldre til å begynne med å stupe. Det er en veldig kjekk sport, sier OL-debutanten.

– Målsettingen er egentlig å gjøre en bra konkurranse. Gjøre fem gode stup, og så ser vi på resultatet, sier Helge.