Hun var kapteinen som tok Norge til OL-gull. Så kom smellen

Marit Malm Frafjord har fått kjenne på medaljens bakside. Men nå har hun mulighet til å bli historisk – tre år etter at det egentlig var slutt.

Marit Malm Frafjord feiret OL-gull med kronprins Haakon på banketten i London i 2012. Men hun var sliten. Foto: KIM NYGÅRD

- OL er noe helt spesielt. Det er en kjempeopplevelse. Normalt når vi er i mesterskap, er det 16 lag og ingen andre. Nå er det alle mulige idretter og nasjonaliteter, og det er så stort. Man blir veldig inspirert av å være i OL-leiren. De beste i idrettene er samlet på én plass. Det er ganske spesielt, sier den tidligere Byåsen-spilleren.

Strekveteranen er i gang med sitt fjerde OL, og var en viktig forsvarsspiller i åpningskampen mot Sør-Korea søndag morgen.

En kamp som endte med seier 39–27.

Nå kan Frafjord – sammen med Katrine Lunde – bli første norske kvinne med tre gull i sommer-OL.

Marit Malm Frafjord er igang med sitt fjerde OL. Det kan gjøre henne historisk. Foto: Stian Lysberg Solum

Kun fem nordmenn, fire av dem skyttere fra rundt 100 år tilbake i tid, har klart det samme.

Frafjord og Lunde står fra før med gull fra OL i 2008 i Beijing og London-lekene i 2012. I tillegg har begge to bronse fra 2016.

Det første OL-gullet kunne Marit Malm Frafjord feire sammen med klubbkamerat Tonje Nøstvold. Foto: RICHARD SAGEN

Trøndelag og Byåsen var meget sterkt representert da Marit Malm Frafjord tok sitt andre OL-gull i 2012. Her sammen med Tonje Nøstvold (fra venstre), Kari Aalvik Grimsbø, Gøril Snorroeggen og Ida Alstad. Foto: KIM NYGÅRD

- Vi vil selvfølgelig ha et OL-gull. Vi har målsetting om medalje i alle mesterskap, og da vil man selvfølgelig ha gull. Vi har laget og spillerne til det. Men vi vet også at det finnes mange gode lag, sier hun i dette intervjuet som gjøres i forkant av avreise til Japan.

Frafjord er på biltur i Danmark, landet hun trolig blir værende i etter karrieren, og tar seg godt tid til å prate om det meste fra det som etter hvert har blitt en 20 år lang karriere i topphåndballen.

En karriere der hun har fått oppleve både opp- og nedturer.

Tøff høst

For selv om hun synes OL er gøy, har hun også fått kjenne på presset det medfører.

Og for ni år siden ble høsten tung for 35-åringen fra Trondheim.

- Ja, jeg var faktisk rimelig lei etter OL i London. Det var ganske hardt mentalt, sier Frafjord.

- Vi trente ekstremt mye opp mot OL. Det var ikke bare meg, vi var mange som gikk sliten inn til lekene. Vi skulle trene så godt, men jeg var ganske tom da OL startet. Vi hadde glemt å slippe litt opp da det nærmet seg, sier hun.

Selv om det ble gull i London-OL var det ikke bare fryd og gammen underveis. Mesterskapet så ut til å bli en fiasko til langt uti kvartfinalen mot Brasil. Foto: KIM NYGÅRD

Det ble et turbulent mesterskap for det norske laget, som ikke imponerte noen. Ikke før alt snudde i den andre omgangen i kvartfinalen mot Brasil.

Brasil ledet 15-9 fem minutter ut i den andre omgangen, og i referatet etter kampen skrev NTB at «De norske håndballjentene var utslåtte, paralyserte og på vei ut av OL». Før kampen ble snudd til 21-19 til Norge.

- Vi hadde et ganske dårlig OL frem til kvartfinalen. Jeg var kaptein det året, og tok det nok mer på meg selv. At det var mitt ansvar, på en måte. Selv om det ikke er kapteinens ansvar at laget ikke spiller bra, sier hun nå.

- Jeg tok på meg et ansvar jeg ikke hadde trengt å ta på meg.

Semifinalen mot Sør-Korea gikk greit. Finalen mot Montenegro også.

– Hun så jeg var helt tom

Men etterpå var det tomt hos Frafjord, som etter OL landet i Danmark på en mandag. Tirsdagen måtte hun være tilbake på trening – uten noe som helst fri.

Vel hjemme i Viborg var hun «sliten i hodet», som hun uttrykker det. Kjæresten til hennes gode venninne, den svenske stjernen Isabelle Gulldén, lurte på om hun ikke likte ham, siden hun aldri var på besøk.

- Jeg var på trening og dro hjem. Jeg hadde nok med å komme meg på trening og fullføre treningene. Jeg hadde nok med meg selv. Jeg husker jeg snakket med idrettspsykolog Britt Tajet-Foxell på et møte vi hadde i Viborg etter OL. Hun så jeg var helt tom, at jeg hadde ingen energi, forteller Frafjord.

Etter OL i 2012 var Marit Malm Frafjord på en uke lang tur til Trondheim. Der møtte hun Adresseavisen. Foto: Glen Musk

Hun ble sendt av gårde til København. «Gjør noe gøy. Bruk tiden på det som gir deg overskudd», var den foreskrevne medisinen.

Frafjord hadde vært med på «alt» siden landslagsdebuten i 2006. Hun sto over én kamp i Byåsen med brukket nese, ellers spilte hun. Og da Frafjord fikk en skulderskade som holdt henne borte fra landslagsspill fra 2012-EM til OL i 2016, kunne det egentlig ses på som en skjult velsignelse.

- Det er ikke fint å bli skadet, men det gjorde at jeg kom tilbake. Jeg ble satt ut med tvang. Da merket jeg hvor mye jeg savnet håndballen.

Gikk lei

Hun fikk kontroll på skulderskaden, kom tilbake på landslaget og fikk med seg OL og EM i 2016.

Men våren 2017, måneder før hun skulle begynne på en toårskontrakt med rumenske Steaua Bucuresti, ga hun seg med landslagsspill.

Hun ble i Romania i én sesong, før hun ba om å få avslutte kontrakten. Frafjord var lei håndballen. Hun spilte ikke lenger fordi det var artig, men fordi det var en jobb. Det hadde hun lovet seg selv å unngå. Hun hadde ikke det ekstra som skulle til for å spille på høyt nivå om hun ikke syntes det var artig.

I mai 2018 meldte hun fra om at hun skulle gi seg med topphåndballen. Marit Malm Frafjords håndball- og OL-historie stanset der. Trodde alle.

Hun savnet ikke toppidretten. Det «sivile livet» var i bunn og grunn godt.

Oppringt rett før julaften

Frem til Esbjerg-trener Jesper Jensen ringte henne rett før jul 2018.

- Da jeg sluttet føltes det ganske riktig. Jeg hadde egentlig startet i ny jobb, flyttet til Oslo og var en del i Danmark på grunn av jobben. Så ringte Jesper meg ganske tett på julaften og spurte om jeg kunne spille i forsvar for dem etter jul, sier hun.

Team Esbjerg-trener Jesper Jensen tok telefonen som fikk Marit Malm Frafjord tilbake i manesjen. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB SCANPIX

Og innrømmer at hun har litt vanskelig for å bestemme seg. Så håndball-nei ble til håndball-ja da hun fant ut det lot seg gjøre å kombinere idretten med jobben.

- Jeg savnet ikke håndballen, i hvert fall ikke i starten. Men jeg var kanskje ikke helt klar for å slutte. Det ble en litt brå overgang for min del, og da jeg kom tilbake, skulle jeg bare spille et halvår og være med og hjelpe litt. Så ble det bare veldig artig. Du får ikke tilbake tiden du kan drive toppidrett, så jeg fant ut jeg bare kunne fortsette litt til. Så ble det litt til. Og litt til, sier hun og ler.

– Tror det begynner å bli nok

Hun gjorde landslagscomeback i mai 2020, og har sagt til Thorir Hergeirsson at hun er tilgjengelig i OL og VM i desember.

I november skrev hun en ny kontrakt som binder henne til Team Esbjerg til sommeren 2022. Men nå nærmer det seg slutten, bedyrer Marit Malm Frafjord.

- Jeg har lært å ikke sette en dato, men planen nå er at jeg skal inn i min siste sesong. Jeg har sagt det før, og skal ikke si det 100 prosent før jeg har bestemt meg, men jeg tror det nå. Jeg tror det begynner å bli nok. Det kan være fint å gi seg mens man fortsatt har en kropp som fungerer. Jobben jeg har er veldig spennende, og det er mye som skjer der. Det har vært flere ganger jeg gjerne kunne ha tenkt meg å bruke litt mer tid på den, sier hun.

Men først skal hun altså forsøke å bli historisk.