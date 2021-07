Braut Tjåland kopierte fetter Haaland – scoret i Molde-debuten

(Spjelkavik - Molde 1–4) Albert Braut Tjåland (17), fetteren til Erling Braut Haaland (21), debuterte for Molde. På overtid scoret han sitt første mål for klubben.

Braut Tjåland kom seg gjennom Spjelkavik-forsvaret, og alene med keeper var 17-åringen sikker og trillet inn 4–1.

Dermed kopierte han Braut Haaland, som også scoret i sin Molde-debut. Det kom i april 2017 mot Volda. Også det i cupen.

Braut Tjåland signerte for Molde sommeren 2020, etter en overgang fra Bryne. Det var drøye tre år Braut Haaland, som signerte vinteren 2017. Han slo gjennom med dunder og brak sesongen etter med blant annet fire mål mot Brann i Bergen. Etter 2018-sesongen forsvant spissen videre til Red Bull Salzburg, og derfra til Bundesliga og Borussia Dortmund.

DEBUT: Erling Braut Haaland fra sin Molde-debut mot Volda i 2017. Foto: Morten Asbjørnsen

Braut Tjåland ble byttet inn til sin Molde-debut etter 83 minutter i cupkampen mot Spjelkavik. Han trengte altså ikke mer enn omtrent ti minutter på å score sitt første for klubben.

Han stiller seg i rekken av gode fotballspillere i familien. Jonatan Braut Brunes (20) spiller for Lillestrøm, og scoret to mål i deres cupkamp lørdag. Søsteren hans, Emma Braut Brunes (17), spiller for Klepp i Toppserien. Både Jonatan og Emma er fettere av Braut Haaland.

ISKALD: Albert Braut Tjåland trillet ballen forbi keeper og i mål. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Tidligere i kampen hadde Magnus Grødem, David Fofana og Ola Brynhildsen gitt Molde en 3–0-ledelse. Øyvind Wilmann Heia reduserte for Spjelkavik tre minutter før slutt, men Braut Tjåland drepte all spenning tre minutter på overtid.

Dermed er Molde videre til andre runde av cupen.