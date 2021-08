Irritert Hergeirsson hisset seg opp: – Slutt å kalle dem det

TOKYO (Aftenposten): Thorir Hergeirsson likte ikke gjemmeleken. Han vil kalle Norges neste OL-motstander for det han mener er riktig: Russland.

Russland er Russland, ikke ROC, mener Thorir Hergeirsson. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Mette Bugge Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fredag møter Norge ROC i semifinalen i håndball. ROC står for Russian Olympic Commitee.

Det er altså ikke nasjonen Russland som Norge møter. Det er den olympiske komiteen.

Bakgrunnen er at Russland er utestengt på grunn av dopingskandalen under Sotsji-lekene. Men ROC får altså lov til å stille.

Norges landslagstrener Thorir Hergeirsson ventet til kvartfinalen mot Ungarn var over og Norge hadde sikret seg en plass i semifinalen. Da han på pressekonferansen fikk spørsmålet om den neste motstanderen, sa han:

– Ikke kall dem ROC. Det er Russlands landslag. De er russere.

Til Aftenposten utdypet han etterpå at han ikke liker at de ble kalt ROC. Han skjønte ikke den omskrivingen.

– Dette er for meg helt meningsløst. De er med, og de er fra Russland, sier han bestemt.

Det er ROC-tilnavnet han ikke liker.

Han tar ikke stilling til bakgrunnen. Han er imot all bruk av forbudte midler, men er kun opptatt av at laget til russerne er det samme uansett om de heter ROC eller Russland.

Her er forklaringen

Men litt mer om hvorfor nasjonens utøvere må ha ROC på ryggen og et eget flagg:

Først ble Russland utestengt etter at et omfattende dopingprogram under Sotsji-OL i 2014 ble avslørt. Landet kom etter hvert inn i varmen igjen, men da ble det avdekket at de hadde tuklet med viktige data som kunne ha kastet lys over skandalen.

Idrettsverdenen var lurt på nytt.

Derfor er Russland i realiteten utestengt fra OL, selv om russiske utøvere kan delta. Men de representerer formelt sett ROC, og de får ikke bruke det russiske flagget eller spille nasjonalsangen.

– Alle skjønner at det er Russland, sier Aftenpostens sportskommentator Daniel Røed-Johansen.

Han mener at idrettsnasjonen slipper billig unna.

– Nesten uansett hvor vi snur oss her i OL-byen, ser vi Russland. Det er lite som minner om at de er utestengt. Det viser at du kan lure idrettsverdenen og slippe unna med det. Det skader idrettens troverdighet.

Thorir Hergeirsson er ikke redd for å mene noe offentlig. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Han må svare på det

Det er Den internasjonale olympiske komité (IOC) som har bestemt at ROC kan være med i OL. Konfrontert med Hergeirssons mening sier IOC-medlem Kristin Kloster Aasen dette:

– Russerne må representere den russiske olympiske komiteen (ROC) fordi landet er utestengt av Wada (Verdens antidopingbyrå). Den avgjørelsen ble anket til Idrettens voldgiftsdomstol (CAS) og ble ikke endret. Det betyr at Russland heller ikke får konkurrere under sitt russiske flagg i OL.

– Men laget ville jo vært det samme uansett hva som hadde skjedd og de får OL-tillatelse. Forstår du at Hergeirsson er irritert?

– Det må han rett og slett svare på selv.

Selv om CAS i desember opprettholdt utestengelsen av Russland, ble straffen redusert fra fire til to år.

Må ha fokus

Da Hergeirsson ble spurt om kampen for fem år siden, da Norge tapte for Russland i semifinalen i OL i Rio, svarte han at det var mye følelser den gangen. Men at det nå er nye spillere, ny situasjon, og året er 2021.

For ham er det viktigst å få spillerne fit for fight etter et nervedrama mot Ungarn.

– Følelser er det, men nå er det først og fremst fokus og konsentrasjon.

