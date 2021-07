Fiasko da Brun og Strandli kantret i Tokyo-OL: – Uvirkelig bittert

Kristoffer Brun og Are Strandli kantret i OL. Dermed endte lekene på verst tenkelig vis for de to medaljefavorittene.

Are Strandli mistet åren. Da ble han og Kristoffer Brun dradd til siden og båten kantret.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Sea Forest Waterway: I kraftig medvind og betydelige bølger gikk det fullstendig galt for Kristoffer Brun og Are Strandli i semifinalen i OL. Båten med de to nordmennene kantret da det var noen hundre meter igjen av semifinalen i lettvekt roing dobbeltsculler.

– Det er uvirkelig bittert at det slutter slik, sier Kristoffer Brun til BT.

Han hadde fått på seg tørre klær etter det ufrivillige badet, men bergenserens øyne var fuktige. Han greide forståelig nok ikke holde tårene helt borte etter karrierens definitivt største nedtur.

– Det er surrealistisk. Det mest absurde øyeblikket i mitt liv, sier Brun.

Are Strandli ble hjulpet på land av mannskapet på rostadion i Tokyo.

Hadde full kontroll

Den norske båten med bergenseren Brun og siddisen Strandli lå på andreplass bak Tyskland og var i ferd med å ro helt kontrollert inn til finalen torsdag. De tre beste ville gå videre.

– Vi var i en fin posisjon og det lå på ryggmargsnivå hva vi skulle gjøre. Dette blir tungt å svelge, sier Brun.

I Rio de Janeiro for fem år siden tok de bronse. Nå var de i sitt livs form, og skulle gjøre et siste forsøk sammen på å ta OL-gull.

Etter OL skal Strandli (32) uansett gi seg, men de to har rodd sammen i 13 år. Bruns (33) ro-fremtid er usikker.

– Are og jeg har uansett hatt en fantastisk karriere som jeg er stolt over. Så er det selvsagt uvirkelig bittert at det slutter slik. Men jeg har fått min beste venn, og vi har hatt utrolig mange fine opplevelser sammen. Det tar jeg med meg, men i dag er dette tungt, sier Brun.

Uhellet skjedde da det bare gjensto en firedel av semifinalen. I en bølge mistet Strandli åren, og stinn av melkesyre greide de to ikke å reagere på situasjonen. Da trakk åren båten til siden og kantringen var et faktum.

– Det var jeg som mistet åren, innrømmer Strandli.

Men kameraten Brun kommer han fort til unnsetning.

– Det er ikke slik det fungerer. Vi er et lag, sier Brun.

Etter kantringen rodde Kristoffer Brun båten i mål alene. Dette gir han og Strandli mulighet til å ro B-finale torsdag.

Slet med å snakke

Gjennom store deler av intervjuet var det likevel Strandli som måtte hjelpe Brun. Sistnevnte hadde problemer med å snakke noe særlig. Strandli tok kommandoen og svarte på de fleste spørsmålene fra BT og de andre mediene i Tokyo.

32-åringen måtte prøve å sette ord på hvordan det er å oppleve noe slikt etter å ha jobbet mot OL i fem lange år.

Med slanking, hardtrening og blodslit.

Når man var mer enn god nok for medalje, kanskje god nok for gull.

I sitt siste løp sammen.

– Det er rett og slett helt helt uvirkelig. Det er et mareritt som er blitt virkelighet, sier Strandli.

Noe liknende har aldri skjedd før med de to. Eksperter på rostadion i Tokyo kan heller ikke huske at andre på dette nivået har kantret.

Men forholdene var utfordrende og rett før det gikk galt for Brun og Strandli, mistet også en tysk båt som var på vei mot medalje i sin finale åren. De kantret ikke, men fikk løpet spolert.

Da båten først var kantret var det ingen mulighet til å hente seg inn igjen.

Ingen klage

Det norske laget har likevel ikke tenkt å legge inn noen klage.

– Det var ikke urettferdige forhold og det var ikke ekstra vanskelig for oss, sier trener Johan Flodin.

Svensken er mannen bak Bruns og Strandlis suksess og han fulgte etter den norske båten mens de rodde.

– Jeg var sjokkert da det skjedde. Nå er jeg bare tom, sier han.

Han har ingen god forklaring på hvorfor uhellet skjedde akkurat i dag. Ingen hadde det. Før konkurransen virket alt å være i orden.

– Jeg har fått min beste venn, sier Kristoffer Brun om Are Strandli.

Klem fra Tufte

Da de kom på land fikk de to uheldige roerne klem hos Olaf Tufte. Veteranen rodde for siste gang i OL denne dagen. Ikke mye ble sagt, det var mest tårer.

– Dette er en situasjon vi håndterer 99 av 100 ganger. Men så gikk det galt i dag, innser en smått apatisk Flodin.

Da han snakket med BT hadde han ennå ikke greid å ta inn over seg det han hadde opplevd.

– Det har vært en så lang prosess frem mot dette. Det kjennes som om dette ikke har skjedd, men så har det det, sier Flodin.

Disse gikk videre til finalen. Den går natt til torsdag:

Semifinale 1: Tyskland, Uruguay, Tsjekkia.

Semifinale 2: Irland (ny verdensrekord med 6.05,33), Italia og Belgia.

Norge kan delta i B-finalen og kjempe om 7. plass, men om de skal gjøre det er usikkert pr. nå.