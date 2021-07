Klar for Rosenborg

– Jeg har vært som en bjørn i hi, sier spissen.

Noah Jean Holm er klar for Rosenborg. Foto: RBK.NO

Adresseavisen kunne lørdag avsløre at angrepsspilleren var på Lerkendal.

RBK-trener Åge Hareide er flere ganger den siste uken blitt konfrontert med mulighetene for å hente U21-landslagsspilleren til klubben, uten å ville kommentere saken.

Det har heller ikke sportssjef Mikael Dorsin gjort.

Men når en spiller får tillatelse av arbeidsgiveren sin til å reise til en annen klubb, er veien til en overgang ofte kort.

Rosenborg og Vitoria SC er enige om en overgang for Noah Holm.

Den norske U21-landslagsspilleren har skrevet under på en tre og et halvt årskontrakt med Rosenborg, skriver klubben på sine nettsider etter at Nidaros tidligere onsdag meldte at Holm kom til å bli RBK-spiller.

- Det føles veldig godt å være her. Rosenborg er Norges største klubb og er den klubben som passer meg best der jeg er nå. Jeg har en plan om å bidra til at Rosenborg når toppen av tabellen, der de hører hjemme og til gruppespill i Europa, sier Holm til rbk.no.

Han har sittet i karantene i Trondheim den siste uken.

- Jeg er som en bjørn som har vært i et hi. Jeg er ordentlig klar til å komme i gang nå, sier Holm.