Nidaros: Noah Jean Holm blir RBK-spiller

RBK skal ha søkt om at U21-landslagsspilleren blir spilleberettiget til cupkampen mot Orkla.

Noah Jean Holm kan bli RBK-spiller i nær fremtid. Foto: NTB SCANPIX

Adresseavisen kunne lørdag avsløre at angrepsspilleren var på Lerkendal.

RBK-trener Åge Hareide er flere ganger den siste uken blitt konfrontert med mulighetene for å hente U21-landslagsspilleren til klubben, uten å ville kommentere saken.

Det har heller ikke sportssjef Mikael Dorsin gjort.

Men når en spiller får tillatelse av arbeidsgiveren sin til å reise til en annen klubb, er veien til en overgang ofte kort.

Nå skriver Nidaros at det ser ut til å gå nettopp den veien, og at den 19-årige Vitoria Guimaraes-spilleren blir Rosenborg-spiller.

Ifølge avisen skal Rosenborg ha søkt om tillatelse for at Holm blir spilleberettiget til søndagens cupkamp mot Orkla. Den sammenfaller med datoen for åpningsdagen til sommerens overgangsvindu.

– Du skal ikke se bort fra at vi kanskje henter nye spillere, sa Hareide på onsdagens pressekonferanse på Lerkendal.