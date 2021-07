Han er ansatt som ny RBK-sjef

Jan Henrik Øydne blir sportslig administrativ leder for RBK Kvinner.

Jan Henrik Øydne blir ny leder i Rosenborg BK Kvinner. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det melder Rosenborg selv i en pressemelding.

Øydne kommer fra jobben som sportslig leder i Lyn Damer.

– Jeg synes dette er en utrolig spennende stilling. Noe av det som trigget meg mest var selvsagt ambisjonsnivået klubben har, sier Øydne i pressemeldingen.

Han starter i jobben etter sommeren. men datoen er foreløpig ikke fastsatt.

– Best kvalifisert

Styreleder Ørjan Engen er strålende fornøyd med å ha fått Øydne på plass.

– Han var best kvalifisert, sier han kjapt på spørsmålet om hvorfor klubben landet på 38-årige Øydne.

– Han har lang erfaring fra kvinnefotballen, og har generelt lang erfaring i spillerutvikling, klubbdrift og som sportslig leder. Han har det vi trenger, sier Engen.

Rosenborg lyste først ut stillingen som daglig leder etter at Ragnar Slettestøl måtte si takk for seg tidligere i år, men valgte å trekke tilbake utlysningen.

Brukte lenger tid enn planlagt

For RBK Kvinner og RBK nærmer seg en fusjon, og da var konklusjonen at stillingsinstruksen måtte endres.

I stedet ble det altså behov for en sportslig administrativ leder.

– Det har tatt litt lenger tid enn vi hadde tenkt, men vi fant ut at om vi skulle ha en best mulig løsning, fikk vi bruke tiden vi trengte. Jan Henrik matchet stillingsannonsen best av alle, sier Rosenborgs styreleder.

– Vi satt igjen med tre stykker som vi hadde flere intervju med. De andre var også gode, men han var den beste på grunn av erfaringen han har. I tillegg er det en utrolig fin og likandes fyr, som jeg tror det er lett å jobbe med, sier Engen.