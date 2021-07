Veggmaleri av Rashford vandalisert – slik svarte lokalbefolkningen

Marcus Rashford (23) er fremdeles en helt for mange etter straffebommen mot Italia. Da noen ødela et veggmaleri av stjernespilleren, svarte lokalbefolkningen med kjærlighet og støttende ord.

LOKAL HELT: Marcus Rashford har betydd mye for mange engelskmenn de siste årene. Manchester United-spilleren jobber aktivt med samfunnsarbeid. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Marcus Rashford (23) har knapt ord for å beskrive skuffelsen etter søndagens EM-finaletap mot Italia. Manchester United-spilleren tok Englands tredje straffespark mot Italia, men forsøket gikk via stolpen og ut.

Angriperen beklager at han bommet på sin straffe og sviktet laget, men han tar samtidig et oppgjør med menneskene som har kommet med rasistisk hets mot han og lagkameratene etter tapet.

– Jeg har vokst inn i en sport der jeg forventer å lese ting om meg selv. Enten det er fargen på huden min, hvor jeg kommer fra eller hva jeg velger å gjøre på fritiden min, skriver han på Twitter.

Rashford har hatt en svakere sesong på fotballbanen, men har bemerket seg sterkt i positiv forstand utenfor gressteppet. 23-åringen har jobbet aktivt for å hjelpe fattige barn og familier med å få mat på bordet, og lagt press på politikerne for å bidra til saken.

– Jeg kan takle kritikk av prestasjonene mine, og straffen min var ikke god nok, men jeg vil aldri si unnskyld for den jeg er, sier Rashford.

Les også Haaland ut mot rasisme: – Jeg er målløs

Han vokste opp i Withington i Manchester, hvor det er malt et veggmaleri av den lokale helten. I løpet av natten etter finaletapet, vandaliserte noen maleriet av Rashford med støtende ord mot han, Bukayo Saka (19) og Jadon Sancho (21). Det var de tre som bommet på straffespark for England.

I ettertid har lokalbefolkningen svart med å henge opp plakater med ord som «rollemodell», «fantastisk menneske» og «nasjonalhelter» for å dekke til de støtende ordene mot trioen.

– Det er avskyelig at noen har gjort dette med veggmaleriet. Vi ønsket å vise medfølelse med ham, sier Laura Morris (36) til BBC.

– Meldingene jeg har fått i dag har være overveldende positive. Jeg var på randen av tårer da jeg så responsen i Withington. Lokalsamfunnet som har holdt rundt meg fortsetter å løfte meg opp, skriver Rashford om bildene.

STØTTE TIL HELTEN: Noen barn tok turen til veggmaleriet for å dekke til Foto: Martin Rickett / PA Wire

På Twitter viser Rashford også frem noen brev og tegninger han har fått fra engelske barn etter finalen. «Jeg er stolt av deg, du vil alltid være min helt», skriver en av dem.

En talsmann for det engelske fotballforbundet (FA) sier i en uttalelse at de er «forskrekket» over oppførselen til fansen mot deres egne spillere.

– FA fordømmer sterkt alle former for diskriminering. Vi kunne ikke vært tydeligere når vi sier at alle som står bak slik kvalmende oppførsel ikke er velkomne til å følge vårt lag, sier de i uttalelsen, melder BBC.

Politiet skriver på Twitter at de er klar over de rasistiske kommentarene, og at dette er helt «uakseptabelt» og vil bli etterforsket.