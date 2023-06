Casper Ruud møter Djokovic i French Open-finalen

(VG) Casper Ruud hadde stålkontroll i semifinalen mot Alexander Zverev og kjørte over tyskeren i tredje sett. Nå venter han som kanskje er historiens største tennisspiller i finalen.

Casper Ruud under semifinalen fredag.

Casper Ruud–Alexander Zverev 6–3, 6–4, 6–0

Casper Ruud strakk hendene over hodet etter en fantastisk semifinale – som kun varte i to timer og åtte minutter. Publikum reiste seg, klappet og ga ham et skikkelig brøl.

I tredje og avgjørende sett var nordmannen nådeløs. 24-åringen fra Snarøya ydmyket sin tyske motstander med 6–0 i games.

– Jeg gikk bare ut der og forsøkte å spille uten å tenke så mye, uten for mye følelser. Ikke tenke på presset. Jeg er veldig lykkelig over å vinne denne kampen, sier Ruud til stadionintervjueren.

– Jeg tenkte ikke at jeg var favoritt til å nå finalen. Men her er vi to uker senere. Det er like moro som i fjor. Kanskje tre betyr lykke for meg, sier Ruud før han takker og hyller trenerpappa Christian Ruud.

Og det var en tydelig rørt Christian Ruud som klappet for sønnen på tribunen i Philippe Chatrier.

Grafikk: Sofascore.com

Statsminister Jonas Gahr Støre hyller Casper Ruud etter utklassingen og gratulerer det norske tennisesset med seieren.

– Stor tennis og imponerende utholdenhet, gratulerer Casper Ruud med seier og klar for finale i French Open! Historisk!, skriver statsministeren på Twitter.

For Ruud er klar for sin tredje Grand Slam-finale på ett år, men han har ikke tatt noen tittel. Han spilte finale i Paris i fjor og fulgte opp med en ny finale i US Open i september. Nå gjør 24-åringen fra Snarøya det igjen.

Det betyr at Ruud snart har møtt alle «de tre store» i French Open. I 2019 tapte han 3. rundekampen mot Roger Federer, i fjor tapte han finalen mot Rafael Nadal, nå venter Djokovic.

Casper Ruud på grusen i semifinalen mot Alexander Zverev.

Og søndag kan bli en historisk kamp, serberen kan bli den mestvinnende herrespilleren av Grand Slam. Nå står han likt med Rafael Nadal med 22 titler, ingen mann har vunnet 23. Men da må han slå Casper Ruud.

– Den med flest Grand Slam-titler er den største, sa Casper Ruud til VG tidligere i år.

Spørsmålet var hvem han mener er den største herrespilleren.

Casper Ruud hadde nærmest oppsiktsvekkende god kontroll i semifinalen mot den 198 centimeter høye tyskeren fra Hamburg. Og det er litt av noen kamper Ruud har levert i det siste. Han har bare tapt tre sett på seks kamper i French Open.

Ruud kom til Paris med en relativt svak og ustabil sesong, men snakk om å treffe med formen.

Ruud var altfor god til at Zverev kunne få revansj for fjorårets nedtur på grusen i den franske hovedstaden. I fjor ble Zverev trillet ut gråtende i en rullestol, da han pådro seg en ankelskade i semifinalen mot Rafael Nadal. Skaden har plaget ham siden, og han skal fortsatt være litt preget av skaden:

Kampen veldig kjapt oppsummert:

1. sett: Ruud brøt første serven til Zverev. Tyskeren brøt tilbake. Zverev vant den største duellen ved nettet. Ruud var best, tok 1. sett etter 48 minutter.

2. sett: Zverev leverte først et blankt servegame. Ruud satte et serveess i 206 km/t. Zverev leverte noen enkle feil. Zverev satte et serveess i 207 km/t, toppet den litt senere med 214 km/t. Ruud brøt Zverev serve med et blankt game. Det ble observert et norsk flagg på den ene langsiden. 2. sett var over etter en time og 37 minutter.

3. sett: Ruud brøt umiddelbart serven til Zverev. Ruud tvang Zverev til å spille noen tilsynelatende enkle baller ut. Ruud var til de grader overlegen. Det så ut som om Zverev hadde gitt opp halvveis ut i settet. Kampen var over to timer og ni minutter.

Novak Djokovic under semifinalen mot Carlos Alcaraz tidligere fredag.

Ruud har møtt Djokovic fire ganger, men aldri i en Grand Slam-turnering. Ruud har aldri tatt ett sett mot den serbiske tennislegenden.

– Jeg skal gi alt, sier Ruud til stadionintervjueren etter semifinalen like før klokken 21.30 fredag kveld.

Djokovic tok seg til finalen etter at Carlos Alcaraz fikk kramper i det 3. settet. Etter det var spanjolen sjanseløs, men han sto på banen til kampen var over.

En plass i finalen i French Open gir solide premiepenger. Taperen i finalen får 1.150.000 euro. Det tilsvarer drøye 13, 5 millioner norske kroner. Vinneren får det dobbelte.