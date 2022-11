Gullballvinner Benzema mister VM med lårskade

Karim Benzema måtte forlate treningsfeltet lørdag med en skade i låret. Etter undersøkelsen på sykehuset i Doha er det klart at han mister hele fotball-VM.

Karim Benzema på trening med det franske landslaget i Qatar lørdag. Stjernespissen måtte ut med skade og mister VM.

NTB

Real Madrid-spissen vant tidligere i høst Ballon d'Or som årets spiller i verden. Hans skade er et hardt slag for det franske VM-laget.

Le Parisien meldte lørdag kveld at Benzema mister VM. Litt senere kom bekreftelsen fra Frankrikes fotballforbund.

– Som følge av en skade i quadriceps (muskel) i venstre lår er Real Madrid-spissen nødt til å gi opp deltakelse i VM. Han måtte avbryte lagets trening da han kjente smerter i muskelen. Han var i MR-undersøkelse på et sykehus i Doha, og den påviste dessverre en blødning som innebærer tre ukers restitusjonsperiode, står det.

Etter samtaler med landslagslege Franck Le Gall og spilleren selv, har landslagssjef Didier Deschamps bekreftet av Benzema er ute av VM.

– Jeg er ekstremt trist på vegne av Karim, som hadde dette VM som et stort mål. Til tross for dette harde slaget har jeg full tillit til troppen min. Vi vil gjøre alt for å møte den enorme utfordringen som venter, sa Deschamps.

Benzema har ikke spilt de siste ukene før VM på grunn av en lårskade. Lørdag var han tilbake i full trening for første gang med det franske laget etter at det ankom Qatar, men han måtte gå av med skade.

Flere franske medier meldte tidlig at han var uaktuell for Frankrikes åpningskamp mot Australia, og at det var stor bekymring for at han ville miste hele VM. Slik ble det også.

Frankrike er regjerende verdensmester. Laget skal også møte Danmark og Tunisia i gruppespillet. Fra før har landslagssjef Didier Deschamps mistet store profiler som Paul Pogba, N'golo Kanté og Christopher Nkunku.