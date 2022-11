Ronaldo: – Kanskje det er på tide med et nytt kapittel

Manchester Uniteds Cristiano Ronaldo (37) antyder i del to av sitt omstridte intervju at fremtiden er hos en annen klubb.

FERDIG? Cristiano Ronaldo (37) er ikke sikker i sin sak på om han spiller i Manchester United i 2023 eller ikke.

Onsdag ble den første delen av TalkTV-intervjuet med Cristiano Ronaldo sluppet. Der snakket portugiseren blant annet om hvor høyt han verdsetter Ole Gunnar Solskjær.

Torsdag var fokuset på portugiserens fremtid:

– Jeg kan ikke svare akkurat nå (om fremtiden) på grunn av at fokuset mitt er på VM med Portugal, men det er kanskje på tide for både min og Manchester Uniteds del med et nytt kapittel, sier Ronaldo.

– Jeg vet ikke hva som kommer til å skje etter VM, men dette vil sannsynligvis være mitt siste VM. Selvfølgelig, det er mitt femte VM, fortsetter superstjernen, som senere sier han ønsker å spille i to-tre år til før han legger opp.

Etter at Ronaldo snakket om fremtiden sin, forteller han at det var tilbud på flere milliarder kroner fra Saudi-Arabia i sommer. I første del av intervjuet kom det også frem at Manchester Uniteds nummer syv var nære en overgang til byrivalen Manchester City – klubben Erling Braut Haaland herjer i denne sesongen.

Ikke bare er Ronaldo aktuell på grunn av hans mye omtalte intervju, men VM med Portugal er også rett rundt hjørnet – som han henviser til.

Ronaldo er syk – og han var ikke en del av oppkjøringskampen mot Nigeria torsdag.