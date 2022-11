Wiklund etter karrierens første verdenscuptriumf: – Gleder meg til å gå på raskere baner

Ragne Wiklund (22) tok sin første seier i skøyteverdenscupen da hun vant 3000-meteren i Stavanger med tiden 4.03,11 fredag.

SEIERSSMILET: Ragne Wiklund flankert av toer Irene Schouten fra Nederland (til venstre) og kanadiske Isabelle Weidemann, som tok tredjeplassen.

– Jeg har sett de andre gå en del fortere enn meg og hadde ikke forventet å vinne. Men dette lover veldig bra, og jeg gleder meg til å gå på raskere baner, sier Ragne Wiklund til VG med tanke på verdenscupen i Heerenveen neste helg og de påfølgende i Calgary.

– Jeg er glad i Heerenveen, tilføyer hun.

Ragne Wiklunds beste plassering i verdenscupen før fredagens triumf i Sørmarka, er 2. plass på 3000 meter i verdenscupfinalen i Heerenveen forrige sesong. Da gikk hun på 3.57,15.

– Men først er det 1500 meter i morgen. Det er veldig gøy å gå her, foran hjemmepublikum i Stavanger. Jeg har bare gått en 1500 meter tidligere i år (denne sesongen). Da gikk det bra, sier hun og refererer til NM i Vikingskipet for to uker siden.

Da var hun totalt overlegen. Når det gjelder kampen mot de skarpere internasjonale konkurrentene i Sørmarka Arena lørdag, sier den norske verdensmesteren på distansen - fra VM i Heerenveen i februar 2021 - at hun tror hun vil klare å gjennomføre et bra løp på en god tid.

– Jeg må bare unngå å la meg stresse og få til det tekniske. Da skal det gå bra, sier hun.

1500-meteren for kvinner starter klokken 12.00 og vises på Viaplay og TV 3+.

På spørsmål om grunnen til at hun nå, i strid med egen forventning, gikk så bra som hun mildt sagt gjorde, svarer hun at hun «selvfølgelig» har trent bra i sommer - men også at hun alltid sitter med en følelse om at hun kunne ha gjort mer.

– Jeg tror jeg skal ha grunnlaget for å holde formen jevnt høy fremover. Jeg har alltid vært fascinert av de som har holdt seg i toppen over tid. Klarer jeg det; ja, jeg har lyst til å prestere bra i mesterskap, selv om det alltid kan gå galt, sier hun.

Sammenlagtmesterskapet EM går på hjemmebane i Vikingskipet 6.-8. januar, distanse-VM i Heerenveen - hennes favorittbane - 2.-5. mars.

– Det var så sykt uforventet. Det er helt rått. Det var veldig, veldig gøy å gå. Det kom så brått på, uttalte Ragne Wiklund i et intervju med TV 3+ rett etter seiersløpet.

HIGH FIVE: Ragne Wiklund etter den noe uventede seieren på 3000 meter fredag.

– De har ikke sjanse, Ragne Wiklund kommer til å ta sin første verdenscupseier, sa TV 3+-ekspertkommentator Ida Njåtun da Martina Sablikova og Antoinette Rijpma - de Jong tapte tid i det siste paret.

– Det er utklassing, konstaterte Njåtun.

– Når skjønte du at det ville gå veien?

– Jeg prøvde ikke å se så mye på de to i de siste paret. Men da det gjensto en runde (for Sablikova/Rijpma - de Jong), skjønte jeg det egentlig, svarer Ragne Wiklund på VGs spørsmål.

– Jeg synes det er helt fantastisk. Det er så gøy å se. Du går så bra på skøyter. Det gjør du alltid, og nå bedre enn i fjor, sier TV 3+-ekspertkommentator Hege Bøkko til Wiklund under rettighetshaverens sending.

Wiklund slo Irene Schouten på 2. plass med hele 1,90 sekunder. Nederlandske Schouten vant OL-gull på 3000 meter og 5000 meter i OL i Beijing i februar.

Martina Sablikova innehar banerekorden i Sørmarka Arena med 4.00,08. Den satte den tsjekkiske veteranen i 2016.