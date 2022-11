Feilskjær kostet pallplass for Peder Kongshaug: - Merket at det var mitt første løp for sesongen

Peder Kongshaug ble heiet fram av et tallrikt og entusiastisk publikum på 1500 meter. Til tross for et feilskjær på den siste runden gikk han inn til en fjerdeplass, bare tidelen bak sølvplassen.