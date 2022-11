Her er stjernelisten Haaland ikke vil toppe – disse mister fotball-VM

Når fotball-VM sparkes i gang i Qatar glimrer flere av fotballverdenens største stjerner med sitt fravær. Her er oversikten Erling Braut Haaland topper.

Manchester Citys Erling Haaland skal ikke til VM. Det skal derimot klubbkamerat Phil Foden.

NTB

Gianluigi Donnarumma må følge VM hjemmefra.

VM-drømmen brast for Paul Pogba.

Liverpools Diogo Jota er skadd og mister VM.

Mohamed Salah må se langt etter VM-spill.

20. november sparkes den første ballen under sluttspillet i Qatar. Det blir uten en rekke profilerte spillere, som enten har måttet innse at hjemlandet mislyktes i å kvalifisere seg eller er rammet av leie skader.

Utenkelig er det heller ikke at listen vil vokse i ukene som kommer. Som følge av skader råder det usikkerhet rundt VM-deltakelsen til en rekke profiler bare to og en halv uke før det smeller i Qatar.

Her er et knippe utvalgte stjerner som vil måtte følge VM-dramatikken fra TV-sofaen i ukene som kommer:

Erling Braut Haaland (Norge)

Norge maktet ikke slå Nederland i den siste og avgjørende kampen i kvalifiseringen. Dermed brast VM-drømmen til Haaland, Martin Ødegaard og lagkameratene. Haaland var uaktuell for spille i den aktuelle Nederland-kampen som følge av en skade. I Manchester City har imidlertid stjernespissen bøttet inn mål i hele høst. VM blir åpenbart en attraksjon fattigere uten en av verdens beste spisser. Neste VM-sjanse for Haaland kommer i 2026.

Mohamed Salah (Egypt)

Liverpool-stjernen bommet på straffespark da Egypt røk for Senegal i en dramatisk omspillskamp i VM-kvalifiseringen. Salah hamret ballen høyt over mål, mens tidligere Liverpool-lagkamerat Sadio Mané scoret og sendte Senegal til VM i 3-1-seieren. Salah står med fire mål på tolv kamper denne sesongen for et Liverpool-lag som har vært uvanlig formsvakt.

N'Golo Kanté (Frankrike)

Den franske midtbanespilleren har en høst med skadetrøbbel bak seg. Han har verken vært på banen for klubblaget Chelsea eller det franske landslaget siden i august. I forrige måned bekreftet Chelsea at VM går fløyten for den meritterte 31-åringen. Han har vært gjennom en operasjon for å få bukt med lårskaden som har plassert ham på sidelinjen i flere måneder. Kanté var helt avgjørende da Frankrike vant 2018-VM i Russland.

Paul Pogba (Frankrike)

Frankrike har hatt endeløse skadeproblemer denne høsten. Pogba er blant spillerne som knapt har vært på banen. Nylig ble det bekreftet at heller ikke Juventus-spilleren er aktuell for spill under det kommende VM-sluttspillet i Qatar. Det samme gjelder en annen fransk midtbanemann, Aston Villas Boubacar Kamara.

David Alaba (Østerrike)

Østerrike klarte ikke kvalifisere seg for VM. Alaba og lagkameratene spilte seg fram til omspillsrunden, men der ble det tap for Wales. Gareth Bale scoret to mål i 2-1-kampen som skrinla østerrikernes håp om en historisk Qatar-tur. Østerrike har aldri tidligere kvalifisert seg for VM. For 30 år gamle Alaba, som til daglig spiller i Real Madrid, kan det ha vært siste mulighet.

Luis Diaz (Colombia)

Colombia skuffet stort i den søramerikanske VM-kvalifiseringen og endte kun på sjetteplass. Dermed var mesterskapsmuligheten over for Liverpool-spiller Diaz allerede før han pådro seg en alvorlig kneskade nylig. 25-åringen, som umiddelbart ble en favoritt etter overgangen fra Porto i januar, har fortsatt til gode å spille et VM-sluttspill i karrieren. Han står med åtte mål på 37 landskamper for hjemlandet.

Gianluigi Donnarumma (Italia)

Donnarumma anses av mange for å være verdens beste keeper. Til VM skal han imidlertid ikke. Italia maktet ikke å kvalifisere seg for sluttspillet i Qatar. Donnarumma var turneringens beste spiller da Italia ble europamester i 2020. I omspillet i VM-kvalifiseringen sjokkerte imidlertid Nord-Makedonia ved å beseire italienerne. Italia klarte heller ikke kvalifisere seg for 2018-VM i Russland. Donnarumma får samtidig flere sjanser. Han er fortsatt bare 23 år.

Diogo Jota (Portugal)

Jota sa at «en av mine drømmer kollapset» da det ble bekreftet at han går glipp av Qatar-VM som følge av en skade. Portugiseren skadet den ene leggen i Liverpools møte med Manchester City 16. oktober. Han hadde da allerede mistet innledningen av Premier League-sesongen som følge av en annen skade. Portugal-lagkamerat Pedro Neto, som til daglig spiller i Wolves, er også ute av VM etter å ha pådratt seg en ankelsmell.