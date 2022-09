Liverpool ydmyket i Napoli: – Det kan ikke fortsette slik

(Napoli-Liverpool 4–1) Liverpool fikk en vond kveld på Stadio Diego Armando Maradona. Napoli boltret seg mot Jürgen Klopps tafatte forsvar og vant 4–1.

Dette er tangering av Liverpools verste tap i Champions League: 3–0-tap for Real Madrid i 2014 og 3–0-tap for Barcelona i 2019.

– Det kan ikke fortsette slik, skriver Jamie Carragher på Twitter, og en annen Liverpool-legende, Robbie Fowler, regner med at spillerne får høre det i garderoben:

– Og det har de fortjent, legger han til overfor BT Sport.

– Dette er tøft, men det er ikke så vanskelig å forklare, sier manager Jürgen Kopp til BT Sport.

– Napoli spilte veldig bra, det gjorde ikke vi.

– Gir dem på en tallerken

Tyskeren karakteriserer de to straffesparkene som uheldige, men sier dette om mål to og tre:

– Vi serverer dem disse to målene på en tallerken. Det er ikke kult, og vi burde ha forsvart oss bedre.

– Vi var altfor åpne. Du kan ikke komme til et sted som dette og ikke være kompakt, sier Andy Robertson til BT Sport.

– De fikk altfor ofte rom å løpe i, noe som ga trøbbel for våre midtstoppere, fortsetter Liverpool-spilleren.

Joe Gomez slet kraftig da Napoli satte full fart i bakrom. Selv Virgil van Dijk hadde trøbbel. Etter 150 kamper på rad uten å lage straffe i alle turneringer, har van Dijk gitt motstanderen to straffer på sine syv siste kamper. Men han var så heldig at Victor Osimhen bommet fra 11 meter.

Likevel scoret Napoli tre mål i 1. omgang:

1–0 på straffe ved polakken Piotr Zieliński etter at James Milner hadde handset da han skulle prøve å redde et skudd fra samme Zieliński.

2–0 ved Andre-Frank Zambo Anguissa etter lekent veggspill med Zieliński. Det starter med en miss av Joe Gomez.

3–0 Giovanni Simeone har nettopp kommet og scorer 3–0 etter at trollmannen Khvicha Kvaratskhelia har lekt med samme Gomez.

– Liverpool er sjokkerende dårlig, sier Morten Langli i TV 2-studio i pausen.

En rød legende, Jamie Carragher, var enig - han hadde aldri sett en dårligere omgang under Klopp:

Ifølge Sky Sports var Liverpool faktisk litt heldig som lå under bare 3–0 ved pause. «Forventet antall mål» for Napoli var 3,28. Og Carragher fikk svar på sitt ønske om at Joël Matip kom inn for Gomez i pausen.

Publikum hadde knapt satt seg ned etter pause før det ble flere mål:

4–0 ved Piotr Zieliński - som får to sjanser etter at Alisson gir retur. Men det er Andre-Frank Zambo Anguissa og Matteo Politano som gjør forarbeidet. Nok en gang utnytter de Liverpools bakrom.

4–1 redusering ved Luis Díaz som curler ballen vakkert rundt Napoli-keeper Alex Meret.

– Fortsetter Liverpool med dette forsvarsspillet, kommer de til å slippe mange mål fremover, sier TVs ekspertkommentator Nils J. Semb.

På 4–1 gjensto det fortsatt 40 minutter av kampen, og Jürgen Klopp valgte etter hvert å bytte ut både Mohamed Salah, Roberto Firmino og James Milner.

Supporterne håpet på en kjapp, ny redusering for å tenne håpet, men den kom ikke.

Jürgen Klopp har nå vært tre ganger i Napoli med Liverpool - og tapt alle tre kampene.

Målscorer Luis Diaz var det store lyspunktet hos Liverpool. Han laget mye trøbbel for Napoli-forsvaret.

For Giovanni Simeone var det en drøm som gikk i oppfyllelse da han kom på scoringslisten i en Champions League-kamp. Diego Simeones sønn fikk Champions League-logoen tatovert da han var 13:

Trener Luciano Spalletti er i Champions League med sin fjerde klubb, og Napoli er i Champions League for første gang på tre sesonger. Også den gang var de i pulje med Liverpool. Slik var det også året før. Og Napoli har vunnet hjemmekampene mot de røde henholdsvis 1–0, 2–0 og nå 4–1.

Spalletti traff blink med strategien om å sende ballen raskt inn bak Liverpool-forsvaret. Intensiteten i press-spillet var også mye av hemmeligheten bak triumfen.

– Napoli har vært taktisk overlegne, sier Nils J. Semb som TV2s ekspertkommentator.

Jürgen Klopp har tatt Liverpool til tre finaler de siste fem sesongene av Champions League. Sist sesong ble det finaletap mot Real Madrid.

Jamie Carragher konkluderer med at «Liverpool ikke kan fortsette slik»:

BBC hadde også sin klare melding om Liverpool-tapet:

Liverpool står med to seirer på syv kamper denne sesongen. Klubber ligger som nummer syv i ligaen.

– Jeg er virkelig imponert over Napoli, særlig i 1. omgang. De tre på midten dominerte kampen, og Liverpool klarte ikke å håndtere løpene i bakrom, sier tidligere landslagsspiller Jonathan Woodgate som BBC-ekspert.

