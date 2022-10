Haaland på benken mot FCK i mesterligaen

Erling Braut Haaland får ikke starte mesterligakampen for Manchester City mot FC København tirsdag. Den norske målkongen kan komme på fra benken.

Erling Braut Haaland starter på benken for Manchester City tirsdag.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I alt står nordmannen med 20 mål på 13 City-kamper denne sesongen. Av de er 15 kommet i Premier League, mens fem nettkjenninger har kommet i mesterligaen. Forrige uke scoret han to mål mot danskene, men er plassert på benken i København tirsdag.

Julian Alvarez starter i stedet på spissplass for de lyseblå.

Kampen er den første Haaland ikke får starte for City etter overgangen fra Borussia Dortmund i sommer.

Haaland ble i fjor toppscorer i turneringen med sine ti mål, til tross for at Dortmund røk ut i kvartfinalen. I år spiller han for et lag som har som mål å gå helt til topps.

Det kan by på målrekorder for nordmannen som står med 28 mål på 23 kamper i Europas gjeveste klubbturnering. I hans debutsesong i mesterligaen med RB Salzburg ble det åtte mål på seks kamper i gruppespillet.

City-manager Pep Guardiola har plukket ut disse til tirsdagens kamp: Ederson – Joao Cancelo, Manuel Akanji, Aymeric Laporte, Sergio Gómez – Ilkay Gündogan, Rodri, Kevin De Bruyne – Riyad Mahrez, Julian Alvarez, Jack Grealish.