De hadde gjort alt de kunne for å legge til rette for at håndball-EM kunne arrangeres i Trondheim Spektrum. Nå er mesterskapet avlyst, og det jobbes for å arrangere EM i Danmark. Administrerende direktør i Trondheim Spektrum, Eva Annie Svendsen og kollegene Terje Stewart Marriott (t.h) Roger Stokke og Erik Hoftun fikk beskjeden de fryktet mandag. (Arkivfoto) Foto: Rune Petter Ness