AaFK-trenerne fortvilte etter tapet: - Et av de verste tapene jeg kan huske

AaFK står med seks poeng på fire kamper. Det mener Lars Arne Nilsen er under pari.

Lars Arne Nilsen mener AaFK har hatt en under pari start på sesongen etter seks poeng på fire kamper. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Start - AaFK 2–0 (0–0): AaFK slet med å skape sjanser på bortebane mot Start søndag ettermiddag, mens Start hamret inn to langskudd og vant 2–0. Det var AaFK-trener Lars Arne Nilsen lite fornøyd med.

– Vi er ikke gode nok innenfor 16 meteren, men det var envegskjøring i 45 minutter og vi er så nærme. Det handler om timing, nøyaktighet og det å få avsluttet angrepene. Vi bare ventet på at vi skulle få målet, men vi klarer ikke å putte den i mål. Det er sjeldent jeg har vært med å spille ut et lag så mye i første omgang, for de har ingenting og vi har ballen hele tiden, sier Nilsen.

Han beskriver det som for liten trykk inn foran mål.

– Den siste pasningen og den gode pasningen satt ikke, for vi bare stanget og stanget. Vi var veldig sikre på at vi skulle ta dette da vi gikk til pause, sier han.

Én sjanse før pause

AaFK-treneren mener starten på andre omgang var jevn før Start scoret 1–0 på et langskudd.

– Så fikk de et mål til på et langskudd, og i tillegg fikk Agdestein en skade. Det var utrolig blytungt i dag, det er et av de verste tapene jeg kan huske. Vi hadde full kontroll før pause, sier han.

– Men dere skapte vel ikke noe mer enn én sjanse i første omgang?

– Nei, det er det vi ikke gjør, som skuffer meg. Det er så mange muligheter til å gjøre noe bra, som ender i feilvalg og unøyaktigheter. Vi er ikke dyktige nok på siste tredjedel, og da fortjener vi for så vidt ikke poeng, kanskje.

Tungt for Lansing

Michael Lansing har kanskje vært AaFKs beste spiller til nå, men han var ikke spesielt fornøyd med å slippe inn to langskudd. Det første fra over 30 meter var han sjanseløs på, men det andre målet?

– Jeg prøver å være offensiv med å stå høyt, hvis de skulle prøve å spille seg gjennom, men så kommer det et skudd som dupper veldig ned. Jeg må se på det sammen med keepertreneren om jeg står for høyt, om det er et skudd jeg skal ta, sier amerikaneren.

Han var ikke så interessert i å snakke om et par gode redninger han hadde, for det var ikke noe poeng i så lenge det ble tap.

– Jeg følte vi hadde kontroll på kampen, men så får de disse målene. Vi må analysere hva vi gjør galt og slå sterkt tilbake.

– Under pari

– Det er utrolig skuffende å ikke få med oss noe herfra, for vi hadde alle muligheter til å klare det. Men vi produserte ikke nok sjanser, sier Erlend Segberg og får støtte av Sigurd Haugen.

– Det var mer kliniske enn oss. Vi var gode før pause, men vi skapte ikke nok. Det er spesielt å tape en slik kamp på to langskudd, sier AaFK-spissen.

AaFK står nå med seks poeng på fire kamper.

– Det er litt under pari, men samtidig er det ikke så mange antatte topplag som har fått en god start. Slår vi Fredrikstad i neste kamp, så henger vi godt med. Jeg tror når vi får alle på plass og satt laget, da kommer vi til å bli bedre og bedre, sier Nilsen.