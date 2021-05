Maguires skjebnedag – må trene i ettermiddag for å rekke finalen

Treningen tirsdag ettermiddag blir avgjørende for om Manchester Uniteds forsvarssjef Harry Maguire (28) kan spille Europa League-finalen mot Villarreal onsdag kveld.

NØKKELMANN: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United forsvarssjef Harry Maguire avbildet etter en kamp mot Chelsea i februar. Foto: MATTHEW CHILDS / REUTERS

Som planlagt var Manchester United-kaptein Maguire med på flyet til Polen. Ole Gunnar Solskjær hadde med seg Sir Alex Ferguson og 26 mann, og i Europa League-finalen er det plass til hele 12 spillere på benken.

Men det store spørsmålet er altså om Maguire noe overraskende kan spille – til tross for at han har slitt med ankelskaden han pådro seg mot Aston Villa for to uker siden.

– Han må trene tirsdag. Han ønsker selvsagt å spille, men det blir opp til legene å si om det er mulig. Vi får se om han kan løpe tirsdag. Han er et lite stykke unna så jeg forventer ikke at han blir klar, sa Solskjær søndag kveld ifølge united.no.

POKALEN: Europa League-trofeet avbildet i Gdansk tirsdag. Foto: Simon Peach / PA Wire

Det er verdt å merke seg at lagene kan bruke fem innbyttere i Europa League, og det øker sjansen for at Maguire starter selv om han ikke er helt skadefri. 28-åringen kastet krykkene for noen dager siden.

Bruno Fernandes, Edinson Cavani, Luke Shaw, og Paul Pogba var blant spillerne som ble helt spart i serieavslutningen mot Wolverhampton søndag.

Maguire startet hver eneste ligakamp etter overgangen fra Leicester sommeren 2019 før han ble skadet mot Villa.

Siden da har han gått glipp av fire ligakamper der Manchester United totalt har sluppet inn åtte mål, altså to i snitt. Fire av dem kom mot Liverpool. I de 34 ligakampene han startet slapp laget inn totalt 36 mål, altså litt over ett mål i snitt.

Dette 26-mannstroppen Solskjær har med seg:

Keepere: David de Gea, Dean Henderson, Lee Grant, Nathan Bishop.

Forsvarsspillere: Harry Maguire, Eric Bailly, Victor Lindelöf, Alex Telles, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Brandon Williams, Axel Tuanzebe.

Midtbanespillere: Donny van de Beek, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Daniel James, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Paul Pogba, Fred.

Angrep: Edinson Cavani, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Anthony Elanga, Shola Shoretire.