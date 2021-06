Ole Erevik har fått Håndballstatuetten

– En stor ære.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Stavanger-mannen OIe Erevik har fått tildelt Håndballstatuetten av Norges Håndballforbund.

Statuettinnehaveren må ha vært en fremragende spiller i norsk håndball i sin tid, og representert norsk håndball med heder. Statuetten tildeles etter endt karriere. Statuettinnehaveren blir medlem i Statuettklubben. Se liste over øvrige medlemmer i Statuettklubben her.

– Det høres ekstremt klisjeaktig ut, men det er en stor ære. Det var en stolt gutt som la på telefonen etter at Per Otto Furuseth ringte og fortalte meg det første gang. Å bli en del av det utrolig prominente selskapet av spillere som tidligere har mottatt utmerkelsen er ikke noe alle norske håndballspillere får lov til, så jeg er både ydmyk, stolt og rørt over at NHF også har funnet plass til meg, sier Erevik til Håndballforbundets nettside.

Ole Erevik debuterte i eliteserien for Stavanger Håndball, og i 2004 flyttet han til utlandet på en proffkontrakt med spanske Ademar Lèon. Senere var han innom spanske CD Bidasoa, tyske MC Magdeburg og franske Pays d’Aix UC, men tilbrakte størsteparten av sin karriere i Danmark. Der spilte han for KIF Kolding, Aalborg Håndbold og GOG.

– Mitt fremste minne på klubbplan var det nok da vi vant Cupwinners Cup med Ademar Leon i mitt første år som proff. Den håndballbyen som Leon var og er, og de opplevelsene som året i byen ga meg kommer jeg aldri til å glemme, sier Erevik.