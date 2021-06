Overrasket over fremgangen: – Trodde ikke på dette for 12 måneder siden

SOGNEFJELLET (Aftenposten): Harald Østberg Amundsen var en ukjent langrennsløper for mange. Syv måneder brukte han på å bli kjent, VM-medaljør og landslagsmann.

Harald Østberg Amundsen er på Sognefjellet sammen med verdens beste langrennslag denne uken. Han har gått fra å være ukjent til å bli landslagsløper og medaljevinner i VM i løpet av en vinter. Foto: Kurt B.M. Haugli

Rolig går landslagets ferskeste runde på runde i løypene på det som er igjen av vintersnøen på Sognefjellet. Omgitt av norsk breheim føler han på hvordan det er å være på lag med verdens beste.

Løperne hadde ristet av seg feriefølelse, gjort seg ferdig med late dager. Jobben ventet, ny sesong skulle sparkes i gang. Blant kjente fjes som Emil Iversen, Hans Christer Holund og alle de andre, altså Harald Østberg Amundsen.

Fakta Harald Østberg Amundsen Alder: 22 år (født 18. september 1998) Fra: Asker Klubb: Asker Skiklubb Meritter: Bronse på 15 km skøyting i VM i Oberstdorf 2021. 3 gull fra junior VM og 1 gull fra U23-VM. Verdenscup: 5 starter, beste plassering er 8. plass på 15 km skøyting i Falun i 2021. Debuterte i verdenscupen med en 30. plass på 30 kilometer fri i desember 2018. Les mer

Rask fremgang

Skårungen fra Asker er på sin første samling med elitelandslaget. Det skulle bare mangle. Han som tok bronse på 15 kilometeren i VM med fall, som satte på plass hele den norske eliten flere ganger i nasjonale renn. Det var klart at han skulle på landslaget. Men det var ingen selvfølge for 12 måneder siden.

– Hadde du spurt meg på denne tiden i fjor om Harald Østberg Amundsen var en mann for medalje i VM, så hadde svaret blitt nei, sier allroundtrener for norske langrennsløpere Eirik Myhr Nossum.

Men det er ikke bare Nossum som er overrasket over det kjappe karrierehoppet til 22-åringen fra Asker.

– Dersom noen hadde fortalt meg før sesongen at jeg skulle være her på Sognefjellet i år som medaljevinner og med plass på elitelandslaget, hadde jeg blitt overrasket. VM-medalje var mer en drøm enn et mål, sier han.

Eirik Myhr Nossum tok like godt Harald Østberg Amundsen inn i et eksklusivt selskap. Foto: Kurt B.M. Haugli

Ta det litt med ro

Hans ambisjoner var å kare til seg en plass i VM-troppen, og dersom han skulle få gå en distanse, så handlet det om å bli blant de 15 beste. Det ble han til gagns.

Nå er det en annen treningshverdag som venter.

– Nivået på dette laget er skyhøyt. Det visste jeg, og jeg får kjørt meg på trening, men det gleder jeg meg også til. De andre gutta har årevis med hard trening i kroppen, så det blir en annen fart på langturene enn jeg er vant til, sier han.

Han er veldig klar over at mange unge langrennsløpere har gapt over for mye i overgangen til laget med de aller beste. De vil så gjerne henge med verdens beste på alle treningsøkter og tar ikke høyde for at dette er utøvere med årelang erfaring.

– Jeg er sammen med løpere som har prøvet og feilet. Løpere som har gått på noen smeller. Jeg håper at jeg kan ta lærdom av det. Jeg kjenner løpere som har vært innom landslaget og har vært nødt til å forlate det. Jeg skal være forsiktig, men jeg vet jo også at jeg må prestere.

Han skal sørge for at han blir en løper som har mange år foran seg på laget. 22-åringen har tenkt å skynde seg langsomt, og vinterens begivenheter har gitt ham en fordel.

– Jeg tar med meg selvtillit fra det som skjedde i vinter og i VM. Jeg kommer derfor inn i det med litt lavere skuldre enn en del andre på som har kommet inn på landslaget.

Kan bli god i alt

Trener Nossum er sikker på at Harald Østberg Amundsen er en skiløper som vi kommer til å se mye til årene som kommer. Det er skøyting som er hans styrke, men treneren ser ingen begrensninger for ham.

– Han har samme kapasiteten i klassisk, men det handler litt om selvtillit. Jeg hadde ikke tatt han inn på laget dersom jeg ikke hadde hatt troen på at han kan levere på andre distanser enn 15 km skøyting. Målet er å gi ham trygghet, sier Nossum til Aftenposten.