Derfor stiller alle opp på skirenn og skal gå alt

Langrennsløperne er sulteforet før «tidenes norgescupstevne» i januar.

Helene Marie Fossesholm har benyttet treningsperioden godt. Sist, på Lillehammer i starten på desember, hevdet hun seg igjen blant de beste. Foto: Heiko Junge/NTB

Mette Bugge journalist

Etter vel fire uker uten konkurranse, samles den norske langrennseliten til norgescuprenn.

Det skjer på Lygna, under sterke koronarestriksjoner.

Alle løpene vises på NRK TV.

Mens den resterende verdenseliten kjemper om pallplasser i Tour de Ski, skal Norges og noen av verdens beste langrennsløpere delta på Lygna i helgen.

Kontrasten er stor, men beslutningen om å utebli fra det tradisjonelle etappeløpet i Mellom-Europa, var det stort sett enighet om. Forklaringen er enkel:

Norge mente at det ikke ble tatt nok hensyn til at det pågår en pandemi.

Det medisinske apparatet fryktet for at en syk utøver kunne få ødelagt hele karrieren.

De aktive er avhengig av at lungene fungerer optimalt.

Skiledelsen her hjemme foreslo at touren skulle holde seg til én plass, men ble ikke hørt.

Derfor er så å si samtlige i eliten klar til start fredag.

«Det har aldri vært et bedre felt i et norgescuprenn. Det skal jeg love deg», sier Ole Martin Iversen, landslagssjef for kvinnene.

«Et historisk høyt nivå», mener Eirik Myhr Nossum, ansvarlig for herrene.

Det skyldes også at det er begrensninger i hvem som får starte på grunn av koronarestriksjoner. Inntil 51 kvinner, 85 menn og ni i para får være med. Og det settes krav til antall FIS-punkter.

Fakta Programmet Fredag Sprint klassisk: Kl. 08:45 Prolog para, kvinner og menn Kl. 12.40 Finaler kvinner senior Kl. 12.55 Finaler menn senior Lørdag Kl. 09.00 Menn senior 15 km, friteknikk, enkeltstart Kl. 11.30 Para stående 10km, friteknikk Kl. 11.35 Kvinner senior 10 km, friteknikk, enkeltstart Kl. 12.35 Para sittende 3km Søndag Kl. 09.45 Menn senior 30 km, klassisk teknikk, fellesstart (6x5km) Kl. 13.40 Kvinner senior 15 km, klassisk teknikk, fellesstart (3x5km) Kl. 14.45 Para stående og sittende, 5-7,5km Les mer

Sulteforet på konkurranse

Det spesielle er dessuten at et flertall av de aktive stiller på alle de tre distansene:

– Jeg skal gå alt. Jeg er sugen, sier kometen Helene Marie Fossesholm.

19-åringen tar med sprint, 10 km fri og 15 km klassisk.

Hun kan knapt vente med å sette i gang etter en lang periode på omtrent én måned uten renn.

Det som skjer på Lygna i helgen, kan få svært mye å si for løperne fremover.

For nå starter reisen som kan ende i VM i Oberstdorf i februar. Disse mulighetene gjenstår:

Lygna fra 8. til 10. januar

NM i Trondheim fra 16.–19. februar

Verdenscup i Lahti 23. og 24. januar

Verdenscup i Falun fra 29. til 31. januar

Deretter er det VM-uttak.

Pål Golberg vant det klassiske langrennet på Natrudstilen ved Sjusjøen i starten på desember. Nå skal han gå sprint og 30 km på Lygna. Foto: Geir Olsen/NTB

Kampen om billettene

Norge kan ha med 20 løpere til VM. Ti av hvert kjønn, eller eventuelt en annen fordeling. Pål Golberg vet hva som står på spill:

– Lygna og NM utgjør to av tre uttaksrenn i sprint til VM. Det er alt i alt tre klassiske sprinter som teller. Siste mulighet er i Falun.

Han fikk ikke den sesongstarten han håpet på, men er klar til å ta utfordringen. Samtidig vet han dette:

– Det er tøffere å gå uttaksrenn i Norge enn å starte i verdenscuprenn.