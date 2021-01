Vinneren kan bli VM-stoppet av en fødsel

Sjur Røthe satte alle på plass i en sekundstrid i norgescupen. Men holder det mot russerne?

Sjur Røthe er fornøyd med å vinne 15 km før VM. Foto: Terje Pedersen/NTB

Mette Bugge journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

LYGNA: Sjur Røthe, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger med 22-åringen Harald Østberg Amundsen på slep inn til fjerdeplass. Det ble de beste på 15 km fri i norgescupen.

De aller beste hadde et stort press på seg, men innfridde. Det var viktig for blant andre Sjur Røthe, som fikk svar.

Usikkerheten for ham nå er om han kan være med på VM. Samboeren har termin 7. mars, og med karanteneregler kan det hende at Røthe ikke tør å dra hvis ikke fødselen er over.

– Han går et særdeles godt og veldisponert løp og avslutter sterkt. I tillegg til å være tittelforsvarer på 30 km, er han en medaljekandidat både på 15 km fri og 50 km klassisk, ved siden av å være et sikkert kort på stafett. Det største usikkerhetsmomentet i VM er om han egentlig skal stille i Oberstdorf med tanke på fødsel, sier langrennsekspert Petter Skinstad i TV 2.

Men nå klinte Røthe i alle fall til på en av øvelsene som er i VM.

– Jeg er overrasket. Jeg har trent bra i julen og vært på Sjusjøen i en måned i strekk. Det er tydeligvis det som må til, sa han til NRK.

Han mener at løypa på Lygna er tøff, der han måtte ned i krabbegir før bakken. Det er ei krevende løype.

Har ikke sett på de andre i verdenseliten

Tour de Ski har sin avslutning med monsterbakken søndag. Alexandr Bolsjunov har lekt med konkurrentene hittil i det etappeløpet.

«Er du skremt av den russiske bjørnen», var spørsmålet til Røthe.

– Vanligvis pleier jeg å se det meste, men jeg har ikke hatt lyst til å se på Tour de ski. Det løpet jeg gjør i dag holder ikke til seieren i en verdenscup. Jeg ville ikke se på for å spare opp den energien, sa Røthe.

Han ville ha den ut i på Lygna istedenfor å tenke på hvor fort han kunne ha gått i Tour de Ski.

Sjur Røthe leder an på Lygna. Foto: Terje Pedersen/NTB

Stort press for mange

De beste hadde stort press på seg i norgescuprennet, men innfridde.

– Dette var bare et tidsspørsmål. Simen Hegstad Krüger har vært god på treningen. Han er et er et gullhåp, mener TV2s langrennsreporter Ernst A. Lersveen om tredjemann.

For det er tid til å komme i enda bedre form.

Lersveen fryktet ikke at de beste skulle svikte, men i likhet med mange andre «måtte de begynne å vise seg frem».

Annenmann Holund, som var to sekunder bak vinneren, fortalte at han hadde hatt det tungt fra start, og falt underveis. Det tok på.

Spørsmålene var mange før denne styrkeprøven. Et norgescuprenn kontra det som skjer i Tour de Ski, der resten av verdenseliten er. De norske har valgt å holde seg hjemme på grunn av pandemien.

Restart på sesongen

Norske herreløpere holder også et høyt nivå, men vet altså ikke helt hvor de står sammenlignet med spesielt Bolsjunov og hans lagkamerater. Russerne viser muskler, drar på seg selvtillit og har store ambisjoner foran VM i Oberstdorf.

– Det blir som å starte en sesong på nytt, sa Hans Christer Holund til NRK før start på Lygna.

Han er en av dem som har levert på de få rennene som har vært hittil i vinter. Mange flere leter etter gode svar, og selv om de ikke finner dem på Lygna, så er det NM i Trondheim om kort tid. Det er siste nåløye for å komme seg ut i to verdenscuprenn før VM. De som ikke får billetter til de første møtene med løpere fra andre nasjoner i 2021, kan nærmest glemme VM-start.

Endelig kom et ordentlig godt resultat for Sjur Røthe. Foto: Terje Pedersen/NTB

Fine forhold for å levere

Det knirket under skiene, og landskapet var magisk da nesten 90 herreløpere kom seg ut i løypa i tolv minusgrader. Martin Johnsrud Sundby fikk gult kort fra NRK-kommentatorene før start. Han var påmeldt, men dukket ikke opp. Og det i et renn der mange sto på venteliste for å få være med.

Røa-løperen satser sitt kort på 30 km klassisk fellesstart søndag.

– Det kan være en inngangsbillett til 50 km i VM, opplyser Petter Skinstad.

Sundby har allerede en plass på 15 km fordi han er tittelforsvarer.

Mye å glede seg over

Landslagets Simen Hegstad Krüger kunne etterpå konstatere etter løpet at han var fornøyd med å komme på pallen.

Han tok OL-sølv på distansen i Pyeongchang i 2018. I Sør Korea ble det i tillegg gull både på 30 km og stafett, men han har også slitt med å få frem de helt store resultatene etter det.

Krüger fortalte at han nesten bare hadde konkurrert med seg selv i en drøy måned.

Søndag er det en siste sjans til å overbevise før NM. De som skal til VM, må hevde seg på disse to konkurransene, for å kunne bli tatt ut til to verdenscuper i Lahti og Falun. Det er billetten til VM på ski i Oberstdorf i februar.