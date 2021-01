Jansruds dårlige helg er ikke bare dårlig nytt

Kjetil Jansrud er vant med relativt beskjedne resultater like før et mesterskap.

Kjetil Jansrud fikk tidlig problemer i super-G rennet i Kitzbühel mandag. Det gikk ikke lenge før han hadde bommet på en port og var ute av rennet. Det ble nok en nedtur for ett av Norges medaljehåp i VM som starter om drøye 14 dager. Foto: LISI NIESNER, Reuters/NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jansrud er ingen favoritt før VM (i februar). 35-åringen er i angrepsposisjon. Fartsgiganten på det norske landslaget i alpint har før også sørget for å ta ned forventningene til seg selv før mesterskap.

Det gjorde han før han tok OL-gull i Sotsji, og da han håndskadet nærmest var avskrevet foran VM i Åre for to år siden. Kitzbühel-helgen har vært lite oppløftende for veteranen og småbarnsfaren. Han som har vunnet i den legendariske «Streif», fikk det ikke til i det hele tatt.

De to utforrennene endte langt nede på resultatlistene. En småtrist konkurransehelg ble avsluttet mandag morgen med at han kjørte ut av super-G.

Fakta Kjetil Jansrud Alder: 35 (født 28. august 1985) Fra: Vinstra Bor: Oslo Klubb: Peer Gynt Alpinklubb Meritter: 1 OL-gull (super-G i Sotsji 2014), 2 OL-sølv og 2 OL-bronse. 1 VM-gull (utfor i Åre 2019), 2 VM-sølv, 5 NM-gull Verdenscupen: 384 starter, 23 seiere og 55 pallplasser Les mer

Har skjedd før

Men det er ingen grunn til å avskrive ham. Ikke ennå. Ikke når man kjenner historien.

Da han tok OL-gull i super-G og bronse i utfor i Sotsji for syv år siden, var hans siste konkurranser i verdenscupen heller middels. Den gangen ble han nummer 9 i utforrennet og 11 i super G i Kitzbühel drøye tre uker før OL.

I Pyeongchang-OL i 2018 hadde han en del pallplasser tidlig i sesongen. Men i de siste rennene før lekene i Sør-Korea kjørte han fire fartsrenn. Han var på pallen én gang. I de to siste utforrennene før OL (Wengen og Kitzbühel) ble han nummer ni og 10. I OL tok han sølv i utfor og bronse i super-G.

For to år siden hadde kjørte han ned til 22.-plass i Wengen-utforen. På treningen i Kitzbühel uken etter brakk han to fingre og måtte operere hånden. I VM i Åre, med nyoperert hånd, vant han VM-gull i utfor.

VM – noe helt annet

Kjetil Jansrud har bevist at han er en utøver for de store anledninger. Nettopp det han hadde opplevd i Åre for to år siden, fikk ham til å se litt lysere på livet da han ble intervjuet av TV 2 i målområdet i Kitzbühel etter utkjøringen mandag.

Kjetil Jansrud etter at han hadde sklidd ned løypa i Kitzbühel mandag formiddag. Foto: Giovanni Auletta, AP

– VM er noe helt annet enn dette. Trenden nå er ikke veldig hyggelig, men for to år siden dro jeg fra Kitzbühel med brukket hånd og vant VM like etterpå. Dette har ingen presedens for det som kommer, sa han til TV 2.

Samtidig innrømmet han gjerne at det er noe som ikke helt stemmer for tiden. Han har de par siste sesongene slitt litt med tilpasning av utstyret i perioder. Han hadde en lang prat med skifabrikantens folk etter løpet. Men Kjetil Jansrud skylder aldri på utstyret, dårlig gli eller noe annet utenforliggende.

– Jeg er en som ikke skylder på andre. Jeg går ut ifra at det ikke er andre enn meg selv som fører til at det ikke går fort nok.

Tynnes i rekkene

Det norske fartslaget er for tiden tynt. I Kitzbühel-helgen var det bare Jansrud og Henrik Røa som stilte med norsk flagg. Aleksander Aamodt Kilde er ute for sesongen med leddbåndsskade. Adrian Smiseth Sejersted er skadet, men trolig tilbake til rennene i Garmisch-Partenkirchen kommende helg.

Røa er ikke på det norske landslaget, men kjørte ned til en sensasjonell 16-plass i den beryktede utforløypa søndag. Det var hans debut ned «Die Streif» og bare hans tredje verdenscuprenn. Mandag kom heller ikke Røa til mål.