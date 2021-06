Hareides RBK-fremtid avgjøres straks: Ekspertene er splittet

Rosenborg-kjempene er ikke i tvil om hva som er rett. Mens ekspertene er mer usikker på om RBK bør forlenge kontrakten med Åge Hareide.

1. juli har lenge vært kommunisert som en nøkkeldato med tanke på eventuell forlengelse av Åge Hareides kontrakt med RBK. Foto: Kim Nygård

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mens tidligere kaptein Mike Jensen er blant dem som er tydelig på at Hareide er rett mann for 2022, mener VG-ekspert Kai Bardal at RBK var bedre i Horneland-tida.

Vil forlenge

– Vi ønsker å forlenge med ham, bekreftet styreleder Koteng overfor Adresseavisen for én måned siden.

Og la til:

– Så skal han få den tiden han behøver på å bestemme seg.

Selv uttalte Hareide følgende overfor Adresseavisen rett før helgen:

– Jeg har en god dialog med RBK. Samtidig har jeg en del familiære ting som jeg må få på plass. Jeg tror det skal løse seg.

– Så det du egentlig sier, er at du sier ja til å ta et år til?

– Ja, det gjør egentlig det, altså, svarer treneren.

1. juli

Samtidig var det en selvpiskende RBK-trener som møtte pressen rett etter 0–1-smellen mot Sarpsborg.

For på spørsmål om de to siste resultatene har gjort noe med hodet hans og fremtid, svarte han:

– Vi kan ikke fortsette å spille slik. Da må de se etter ny trener uansett.

Selv om hverken Hareide eller Koteng kaller det noen endelig frist, er 1. juli satt som en dato for forhandlinger om ny kontrakt.

Innen den tid har RBK spilt ytterligere to kamper – borte mot LSK og hjemme mot Haugesund.

RBK-legendene mener klubben bør forlenge med Åge Hareide. Foto: Adresseavisen

Seks eksperter

Adresseavisen har snakket med et bredt utvalg av klubblegender og eksperter om avgjørelsen som skal tas på Brakka i løpet av kort tid.

De er splittet rundt spørsmålet om Hareide og ny kontrakt:

Bent Skammelsrud, Mini Jakobsen, Steffen Iversen og Mike Jensen svarer nemlig følgende når de får spørsmålet om ny kontrakt:

– De bør forlenge. Åge er Norges mest meritterte trener, og har vært her i for kort tid nå, sier Skammelsrud.

– De bør forlenge med Åge, mener Mini.

– Kontinuitet er viktig. Såfremt Åge er klar er det ingenting å lure på, sier Mike Jensen.

– Jeg tror ikke du får noe bedre trener til RBK, mener Steffen Iversen.

To er mer usikre

Kvartettens begrunnelser kommer litt lenger ned i artikkelen.

Men der de tidligere RBK-kjempene er ganske enige, er det en noe annen lyd fra to av dem som følger eliteserien tettest fra sidelinjen.

Fotballekspert Joacim Jonsson Foto: Eurosport / discovery+ / Eurosport / Dplay

Joacim Jonsson i Eurosport er positiv til Hareide som RBK-sjef. Men mener det blir feil å forlenge med ett år – om det blir utfallet:

– Da bør RBK seriøst vurdere ikke å forlenge, men heller se etter en langsiktig løsning. Ellers blir det kun å skyve på tingene, slik klubben har gjort de siste årene. RBK bør kun forlenge om Åge er villig til å gå inn på en lengre avtale, sier Jonsson.

Kai Bardal, som jobber som ekspert for VG, mener på sin side RBK ikke bør forlenge kontrakten:

– Ser man på det som presteres, så er det så å si ingen gode tegn. RBK var bedre under Horneland, mener Bardal.

– Hvordan begrunner du det?

– De sier at de har trent mye på press-spill og struktur, og forsøkt ulike varianter. Men det ser kaotisk ut på banen, svarer han – og fortsetter:

– Jeg synes at RBK er dårlig organiserte, og jeg reagerer også på måten det kommuniseres på. Åge har snakket om at Markus var enorm mens han var frisk, men laget spilte bedre etter at han måtte gå av mot Viking. Og han snakker om at det er vanskeligere å presse på kunstgress, men det er ikke kunstgresset sin feil at de er dårlig organiserte.

Bardal mener også at Hareide har fått mindre kritikk enn sin forgjenger – nettopp fordi han er Åge Hareide:

– Man kan ikke være snillere med Åge fordi det er Åge. Det er minst like ille nå. Horneland ble av mange oppfattet som lettvekter uten CV til å trene RBK. Mens nå kommer det en som har trent spillere som er bedre enn RBK-spillerne, som hele tiden har noe å skylde på. Derfor blir dårligere prestasjoner oppfattet som hakket bedre, sier han, og mener det må være lov å forvente mer utvikling enn det han har sett.

Fotballekspert Kai Bardal Foto: Helene Mariussen

– La ut på Facebook

Etter en lovende start i treningskampene, og serieledelse inn i ferien, har de to siste kampene endt i tap for Strømsgodset og Sarpsborg.

RBK har i øyeblikket ett poeng mindre enn på samme tid i fjor.

Klubblegende Skammelsrud liker ikke formkurven. Men:

– De er ikke mer enn en uke siden jeg la ut på Facebook at RBK lå på topp. Vi kan ikke bli så kortsiktig at det blir «fra uke til uke». Spillet har ikke vært etter forventningene, og det gule lyset blinker med tanke på gullkampen. Men Åge har også fått en del imot i form av skader, og at han ikke har fått spilt inn noe ellever, sier han.

– Åge kan fotball. Og Åge kan RBK. Selv om det ikke har sett ut slik i det siste. Nå må RBK stå på et valg, og ha et lengre perspektiv, mener Mini Jakobsen.

– Ting tar tid, mener også Mike Jensen, som hadde Hareide på det danske landslaget.

– Åge er en garantist for resultater, og er god på lagbygging og å få en kultur inn i en gruppe. Såfremt Åge er energisk og klar, er det ingenting å lure på for Rosenborg.

Steffen Iversen påpeker at det har vært store utskiftinger på kort tid i RBK-stallen:

– Åge har ryddet opp en del, og det er ikke alltid at ting skjer på en-to-tre. Jeg synes RBK ser bedre trente ut, men resultatene har vært litt dårlige. Han må få holde på lenger, sier han.

– Et veldig godt spørsmål

Ifølge Koteng er det opp til Hareide selv om ha vil forlenge. Selv om svaret kan være gitt allerede, mener Eurosports Joacim Jonsson spørsmålet om Hareide og fremtid er «et veldig godt spørsmål».

– De bør kun forlenge dersom Åge er villig til å gå inn på en lengre avtale enn ett år. Nå er troppen bygget etter Åges ønske, det er hans verk. Ett år blir kortsiktig, og vil innebære en ny periode med «venting». Det kan skape en usikkerhet og uro som man ikke trenger, sier han.