Rødt kort, krangel og Timo Werner-mål da Chelsea tok viktig steg mot Champions League

(West Ham-Chelsea 0–1) Timo Werner (25) ble hentet for å være en målgarantist for Chelsea. Det har han ikke maktet. Men lørdagens seiersmål kan være gull verdt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

For Chelseas muligheter til Champions League-spill øker betraktelig etter at West Ham ble slått 1–0 i en nøkkelkamp for å bli topp 4 på tabellen ved sesongslutt.

Etter at Liverpool hadde kastet bort seieren tidligere lørdag, var det mulig å ta et viktig steg mot Champions League-billett.

Chelsea har nå 58 poeng på den viktige 4. plassen, mens West Ham har 55 og Liverpool 54 poeng.

TYSK TRIUMFATOR: Timo Werner jubler over Chelsea-scoring mot West Ham lørdag. Foto: ALASTAIR GRANT / POOL

Timo Werner har ikke vært noen stor suksess i Chelsea-drakten. Men han scoret sitt sjette ligamål for sesongen da han sendte de blåkledde i ledelsen 1–0 rett før pause. Fra seks meters hold bredsidet han inn innlegget fra Ben Chilwell.

– Jeg skulle ha scoret ett til - men det hadde vært for mye! Neida, jeg bare tuller. Men dette var en viktig seier, sier Timo Werner i et intervju vist på TV 2.

Det er over to måneder siden sist han scoret Premier League-mål for Chelsea - mot Newcastle den 15. februar.

Mye sto på spill, og det var en voldsom nerve over kampen på London Stadium. Det var også en duell om å være «best i byen». Den veldig store byen med de mange fotballklubbene.

KRANGEL: Det ble ampert mellom West Ham-sjef David Moyes (med ryggen til) og Azpilicueta da Chelsea-spilleren skulle forlate banen. Foto: ALASTAIR GRANT / POOL

Chelsea-manager Thomas Tuchel hadde nok en gang gjort hjemmeleksen. Han valgte å kjøre med tre lange midtstoppere for å stoppe West Hams farlige dødballer, og med feltsterke Edouard Mendy i mål. De blåkledde var også våkne på å nøytralisere Jesse Lingard, som har hatt en fantastisk vår i West Ham-drakten.

West Ham har en meget bra hjemmestatistikken denne sesongen, men mot den taktisk sterke Tuchel og hans menn måtte David Moyes’ elever gi tapt.

Timo Werner scoret én gang, men misset da han burde ha økt til 2–0 i 2. omgang. West Ham-keeper Lukasz Fabianski ga retur på et skudd fra Mount, men tyskeren klarte ikke å få ballen mellom stengene.

– Det var en enda større sjanse enn målet, mente Werner.

Samme Fabianski viste klasse på skudd fra både Werner og Mason Mount utover i 2. omgang.

OMDISKUTERT: Balbuena (4) har nettopp satt knottene i Ben Chilwell (liggende) da han skulle klarere bort ballen. Etter VAR-sjekk endte det med utvisning på West Ham-spilleren. Foto: Justin Setterfield / PA Wire

Etter 80 minutters spill fikk West Hams Fabian Balbuena et omdiskutert rødt kort. Han skulle klarere, men satte samtidig knottene i leggen på Chelseas Ben Chilwell. VAR undersøkte situasjonen, og dommer Chris Kavanagh var deretter ute på sidelinjen og så situasjonen på skjermen. Han konkluderte med at det var utvisning - til West Ham-manager David Moyes’ fortvilelse. Dermed måtte West Ham avslutte med ti mann for andre kamp på rad.

– En idiotisk utvisning. Det er ikke rødt kort for å klarere balle, fastslår Simen Stamsø Møller i TV 2-studio.

– Dette er et rent uhell!

Det ble noe ampert etter utvisningen. Da Chelseas Azpilicueta forlot banen, kom det noen meldinger fra David Moyes. Thomas Tuchel måtte holde en sint Azpilicueta.

Chelsea spiller Champions League-semifinale mot Real Madrid tirsdag.

– Jeg synes vi vant fortjent. Gutta var veldig glade i garderoben, sier Thomas Tuchel i et intervju med Sky.

Chelsea-manager hevder at det ble en helt normal oppkjøring til denne kampen - til tross for Super League-bråket.