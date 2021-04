Thorstvedt var noen dager unna å spille collegefotball i USA: – Det er ganske sykt å tenke på

Søndag vant Kristian Thorstvedt cupgull med Genk. Situasjonen til unggutten hadde sett ganske annerledes ut hvis ikke Viking hadde tatt sjansen på ham i 2018.

Kristian Thorstvedt har hatt noen eventyrlige uker med landslagsmål, fast plass hos Genk og cupgull. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB-Even Lübeck

Kristian Thorstvedt trodde ikke selv han skulle være i troppen mot Gibraltar. Han svarte med mål og en god kamp. Her med Erling Braut Haaland. Foto: Geir Olsen / NTB

For der han vinteren 2018 var veldig nær å dra til USA for å spille collegefotball fordi ingen toppklubber var interesserte, har han nå vunnet to cupgull på to og et halvt år i to forskjellige land, debutert og scoret for det norske landslaget og blitt en nøkkelspiller for et av Belgias beste lag.

Det høres nesten for godt ut til å være sant, men det er det altså:

Fra 2015 til 2018 fikk Thorstvedt på NTG, kombinert med spill for Stabæks juniorlag og 2.-lag, men fikk ikke tilbud om proffkontrakt med bærumsklubben da tiden på toppidrettsgymnaset gikk mot slutten.

Alt lå dermed klart for at han skulle dra til spill i college i USA fra januar 2019, men unggutten fikk en siste sjanse til å vise seg fram for en norsk klubb, takket være pappa Erik Thorstvedt.

– Pappa fikset et prøvespill med Viking siden han kjente Bjarne Berntsen, som trente klubben da, i januar. Det var siste mulighet for meg i Norge. Og det gikk jo ganske så bra. Resten er historie, er det ikke det man sier, fortsetter han og ler.

Tok Viking med storm

Hadde ikke prøvespillet med Viking blitt en suksess, hadde Thorstvedt nærmet seg ferdig med tredjeåret på college nå.

– Det er ganske sykt å tenke på, konstaterer rogalendingen.

Isteden ble han en stor hit i Viking – «Kissa» var toneangivende da laget rykket opp fra 1. divisjon til Eliteserien i 2018 og avsluttet oppholdet i hjemklubben med cupgull i desember 2019.

– Jeg er utrolig takknemlig for at Viking tok sjansen på meg. Og tiden har jo vært ganske vill siden det.

Og etter 22 mål på 57 kamper for Viking ble han solgt til Genk i januar 2020. Den gode formen fortsatte med mål i debuten mot Waregem. Så spilte han i de neste sju kampene før han fikk et tretthetsbrudd i foten som holdt han ute i nesten et halvt år.

Landslagsmål og nytt cupgull

Tiden etter skadeavbrekket var preget av mange nedturer. Thorstvedt satt på benken i ti kamper på rad i høst. Han fikk nesten ikke tillit før jul, og trener John van der Brom sa at det ikke var plass til 1999-modellen i troppen engang.

Skrur vi tiden fram til april 2021, har han blitt en nøkkelspiller for klubben med fem mål de siste to månedene. Søndag ble det cupgull i Belgia med Genk etter 2-1 over Standard Liege.

I mars var han med i den første landslagstroppen til Ståle Solbakken, med tillit fra start i kampen mot Gibraltar, der han imponerte med godt spill og scoring.

– Det har gått veldig bra i det siste, det ikke noe å legge skjul på. Jeg er i den berømte flytsonen, og da er selvtilliten høy.

Drømmer om Spurs

Med suksess både på klubb og landslag drømmer Thorstvedt om å dra til enda større klubber, men 22-åringen har på ingen måte hastverk.

– Leverer jeg på dette nivået, kommer det interesse fra større ligaer. Målet er å komme seg videre, men det beste for meg akkurat nå er å være her i Genk.

– Om et par år da?

– Jeg har alltid hatt en drøm om å spille i Premier League. Hadde jeg fått tilbud av Tottenham, hadde det vært vanskelig å si nei. Det er favorittlaget, det, sier han og ler.