FIFA-sjefen ut mot Super League: – De kan ikke være halvveis inne og halvveis ute

FIFA-president Gianni Infantino avviser Super League-klubbenes håp om å kunne spille i de hjemlige fotballseriene samtidig.

Gianni Infantino (tv.) sammen med styrelederen for Super League-prosjektet, Florentino Perez. Foto: MAHMOUD KHALED / EPA

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Han går bestemt mot Super League - et initiativ blant 12 av de største fotballklubbene i verden. De ønsker å starte en egen utbryterliga.

Men ifølge en pressemelding vil de fortsatt spille i sine nasjonale ligaer - og ha Super League-kamper i midtuken.

– Det er min og vår oppgave å beskytte den europeiske sportsmodellen, klubbkonkurranser, landslag. Hvis de velger å gå sine egne veier, må de leve med sitt valg. De er enten inne eller ute. De kan ikke være halvveis inne og halvveis ute, fastslår Infantino ifølge flere medier, blant annet BBC.

– FIFA er en organisasjon som er bygget på verdier, de ekte verdiene i idretten, hevder FIFA-presidenten, som nå uttaler seg om Super League for første gang. Det skjer under den pågående UEFA-kongressen.

Les også Super League-presidenten: – Vi gjør det for å redde fotballen

Det var søndag kveld det ble kjent at 12 klubber har slått seg sammen og blitt enige om å starte en egen liga for de aller beste klubbene i Europa. Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Inter, Milan og Juventus er de 12. Verken tyske og franske klubber representert, kun engelske, italienske og spanske.

– Vi kan bare på det sterkeste avvise Super League som en «lukket butikk», som bryter med dagens institusjoner. Det er ingen tvil om FIFAs misnøye. Vi gir full støtte til UEFA, sier Infantino.

Les også Neville om Super League: – Solskjær kan stoppe det

Tidligere England-trener Sven-Göran Eriksson henstilte på ITVs «Good Morning Britain» tirsdag de 12 klubbene om å forhandle med UEFA om bedre vilkår for Champions League - snarere enn å skape sin egen Super League.

Real Madrids president Florentino Pérez, som styreleder for superligaen, sa i et TV-intervju sent mandag kveld at «vi gjør dette for å redde fotballen».

– Fotballen har tapt interesse og du kan se at publikum forsvinner og at noe må gjøres. Vi er alle ruinert. Fotballen er global og disse tolv lagene og noen andre har fans over hele verden. Unge folk er ikke lenger interessert i fotball, sa Pérez på det populære TV-programmet EL Chiringuito de Jugones.

Klubbene som etablerer Super League, skal få 32–33 milliarder kroner på deling som en bonus fra starten, ifølge Financial Times.