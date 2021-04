Fersk forskning: Koronavirus drepes på 30 sekunder i svømmebassenget

Koronavirus overlever ikke i svømmebasseng. Det er gode nyheter for toppsvømmerne.

Vannet er et trygt sted. Klor og lav pH-verdi gjør en forskjell. Ingeborg Løyning (bakerst) svømmer forsøk 50 m rygg under VM i svømming. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

Overføring av koronavirus i vann er undersøkt av forskere i London.

Funnene har stor betydning når det gjelder hvor «farlig» det er å oppholde seg i bassenget.

Studien er omtalt i nettstedet swimming.org

Ingeborg Vassbakk Løyning forbereder seg til OL i Tokyo. Utøveren fra Bærumsvømmerne vil aller helst drive med idretten sin i vann og ikke på land.

En ny studie fra England, som nettstedet swimming.org omtaler, er gode nyheter.

Forskere fra Imperial College i London har undersøkt om koronavirus overlever i svømmebasseng. Svaret er at det gjør de ikke. De drepes i løpet av 30 sekunder.

– Det er alltid veldig positivt å se forskning og tall som viser det vi har sett i en lengre periode nå. Det har vært en frustrasjon at svømming er satt i samme bås som andre hallidretter når det gjelder risikoen for smitte. Jeg er glad for at dette nå åpner opp for svømming. Det er absolutt mulig å trene svømming forsvarlig, sier Ingeborg Vassbakk Løyning.

Onsdag var hun tilbake i bassenget igjen siden Viken innførte et høyere tiltaksnivå i mars. I fjor var de aktive på land over mye lengre tid.

Ingeborg Vassbakk Løyning kunne glede seg over at bassengene i Bærum åpnet torsdag, i første omgang for elitesvømmere. Foto: Fredrik Hagen/NTB

For trener Sondre Solberg i Bærumsvømmerne har det vært frustrerende å vite at noen av de OL-aktuelle ikke har fått mulighet til å svømme.

– Klorvann dreper alle bakterier og tar alle virus. I praksis plasker vi rundt i et basseng med Antibac, sier Sondre Solberg.

Han opplyser at Bærumsvømmerne har hatt tilsammen fire tilfeller av korona i fjor og i år, men da er de aktive blitt smittet på skolen. Hundre måtte da i karantene, men ingen ble smittet videre:

– Det viser at vi har gode rutiner og at det miljøet er sikkert.

Svømmerne dusjer hjemme

På Hamar er trener Øyvind Røsland glad for nyheten.

– Det er fint å få bekreftet det vi har trodd. Det har vært bemerkelsesverdig få tilfeller av sykdom knyttet til svømming, og da ikke toppsvømmere.

Han opplyser at utfordringene i en svømmehall er garderobesituasjonen og dusj, pluss annet samkvem utenfor bassenget.

– Men vi har valgt at våre toppsvømmere skal dusje hjemme, sier han.

Undersøkelsen konkluderer med at faren for å bli smittet av covid-19 i et svømmebasseng er uhyre liten. I England åpnet bassengene igjen 12. april etter å ha vært stengt i lang tid.

Ingeborg Vassbakk Løyning ser frem til å kunne trene ordentlig i bassenget igjen. Nå virker det som om alle norske svømmere kan gjøre det fremover. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Fakta Studien Undersøkelsen: Dreier seg om koronavirus i vannet, og i hvilken grad det overlever virus. Det er testet med ulike innslag av klor og pH-verdier i vannet. Forskerne: De som står bak studien er professor Wendy Barclay, som blant annet er ekspert på virologi. Forskerassistent: Dr Jonathan Brown. Tekniker: Maya Moshe. Prosjektleder: Alex Blackwell. Alle er tilknyttet Imperial College London. Swim England har bidratt sammen med Water Babies og the Royal Life Saving Society UK, slik at forskerne har fått tilgang til det materialet de trengte.

Bakgrunn: Ville finne ut i hvilken grad viruset kunne infisere cellene hos et menneske som oppholder seg i et svømmebasseng. Funn: Risikoen for å få overført viruset i bassenget er utrolig lavt. I løpet av 30 sekunder er koronaviruset drept. Betydning: I England åpnes det ikke bare opp for toppsvømmere, men også barn og unge, og ikke minst alle som trenger å trene i bassenget av fysiske og mentale grunner.

Trener Øyvind Røsland er glad for at Ankerskogen har god plass, slik at svømmerne kan holde avstand. Men i vannet er det sikkert. Foto: Martin Aalstad Laakso

Mulig å finne løsninger

Trener Øyvind Røsland synes det har vært merkelig at svømmerne ikke kunne svømme i adskilte baner.

På Hamar har det vært stengt i noen måneder, men ikke så langvarig som på flere andre steder.

– Jeg husker at jeg spurte folk i Ankerskogen før vi visste om denne studien: «Kan noe overleve nedi her?» Svaret var tydeligvis nei. Og det jeg syntes var trist, var at alle idretter ble vurdert under ett. Svømming er annerledes enn kontaktsporter som bryting og håndball. Vi forstår selvsagt at det har vært viktig å finne gode løsninger, men idrettene er veldig forskjellig.

Det Røsland har registrert er at i mange andre land har nedstengning av basseng ført til at mange har sluttet med sporten. Det gjelder i nasjoner som Canada, England og Danmark.

– I en klubb jeg var trener i København, har de mistet 2000 medlemmer fra et utgangspunkt på 9000.

– Det å ha vektet informasjon for fremtiden når det gjelder svømming, er viktig. Skulle dette skje igjen, er det å håpe på at denne informasjonen vil bidra at bassengene holdes åpne.