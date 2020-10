Tokmac Nguen scoret sitt første Champions League-mål

Tokmac Nguen scoret for Ferencváros onsdag kveld.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tokmac Nguen spiller for det ungarske storlaget Ferencváros. Her i aksjon mot Dynamo Kiev. Foto: Laszlo Balogh / AP

Saken oppdateres

Ferencváros - Dynamo Kiev 1–2 (kampen pågår)

Onsdag kveld tok ungarske Ferencváros imot ukrainske Dynamo Kiev i Budapest. Kanskje ikke det mest sexy Champions League-oppgjøret, men den var likevel interessant sett med norske øyne. På banen for hjemmelaget var nemlig Tokmac Nguen.

Nordmannen startet oppgjøret, og måtte se laget sitt få en marerittstart. Viktor Tsygankov sendte gjestene fra Ukraina i føringen etter en snau halvtime. Like før pause skulle vondt bli verre for «Tokki» og lagkameratene, da Carlos De Pena la på til 2–0 for Dynamo Kiev.

Men hjemmelaget hadde på ingen måte gitt opp. En snau time ut i kampen reduserte Nguen til 1–2 etter en målgivende pasning fra Oleksandr Zubkov. Han tente dermed håpet om poeng for Ferencváros. Kampen pågår ennå.

«Tokki» markerte seg også borte mot Barcelona i gruppespillets første kamp i forrige uke, men han fikk scoringen sin på Camp Nou annullert etter en hårfin offside.

STOR SAK OM «TOKKI»: Han er ukjent for mange i Norge - nordmannen møtte Messi

Nguen fikk en scoring annullert borte mot Barca forrige uke. Foto: Joan Monfort / AP

– En artist

Den 27 år gamle angriperen gikk fra Strømsgodset til Ferencváros i fjor. Han har hatt en stor sesong for ungarerne i år med tre mål på fem kamper i Champions League-kvaliken, samt fem mål på seks kamper i hjemlig liga.

– Tokmac manglet litt som målscorer, men har vært god i Ungarn og direkte avgjørende i kvaliken. Han er ikke noen goalgetter, mer en tilrettelegger og artist én mot én, sa hans tidligere trener Tor Ole Skullerud til Aftenposten i forrige uke.

Flere har tatt til orde for å gi angrepsspilleren en plass på landslaget. Så langt har ikke Lars Lagerbäck hørt på rådet.

Nguen har også spilt for blant andre Mjøndalen og Bærum.