Skuffende andrerunde så langt for Ventura på Bermuda

Kristoffer Ventura er blant spillerne som fikk avbrutt andrerunden av mørke i Bermuda Championship fredag. Frem til da hadde han fire bogeys og én dobbeltbogey.

Kristoffer Ventura fikk det ikke helt til å stemme på Bermuda fredag. Foto: Chris Carlson / AP

Den norske golfproffen hadde bare det 18. hullet igjen, og spillet starter igjen på Port Royal Golf-anlegget lørdag morgen lokal tid.

Frem til stansen hadde Ventura gått runden på to slag over par. I første runde endte han ett slag under par.

Ventura fikk en god start på den andre runden. Etter par på hull 1 slo han til med en eagle på hull to da han greide seg med tre slag på dette par 5-hullet. Han kunne notere seg birdies på hullene 11 og 12, men måtte opp i ett slag over par og dermed bogeys på hullene 6, 7, 10 og 16. På hull 15 ble det en dobbeltbogey.

Amerikanerne Ryan Armour og Wyndham Clark deler ledelsen så langt på åtte slag under par.

En som har fått litt ekstra oppmerksomhet i turningen, er Fred Funk. 64-åringen deltar i turneringen på Bermuda kun fordi han får gå sammen med sønnen Taylor, ifølge PGA-tourens nettsider.

– Dette er pokker så bra til å være en gammel mann, kommenterte den 24-årige sønnen.

Og de gamle ser fortsatt ut til å være eldst, for faren ligger på en delt 36. plass, ett slag under par, mens sønnen er helt nede på 128. plass, tolv slag over par.

For Taylor Funk er dette den andre PGA-turneringen, mens Fred Funk har spilt hele 650 turneringer.