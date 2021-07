Nytt poengtap for Ranheim – nå nest sist på tabellen

Ranheim fortsetter å slite i årets OBOS-liga og sikret kun ett poeng i deres tredje kamp uten Svein Maalen.

Ranheim-spillerne protesterte etter scoringen til Fredrikstad. Foto: David Engmo

Ranheim – Fredrikstad 1–1 (0–0)

Temperaturmåleren på EXTRA Arena viste 27 grader da Fredrikstad gjestet Ranheimsfjæra fredag kveld.

Ranheim har hatt en tung start på sesongen og med uavgjort i årets niende runde ligger trønderne nå nest sist på tabellen.

Sjansefattig

Ranheims åpningsminutter var et friskt pust i sommervarmen. Hjemmelaget dominerte ballinnehavet, vant det meste av dueller og hadde fine tendenser offensivt.

Etter å ha blitt spilt fryktelig lave fikk bortelaget etter hvert flyttet opp presset sitt. 18 minutter var spilt da Fredrikstad fikk kampens første sjanse, men skuddet ble enkelt reddet av Magnus Lenes.

Ranheims beste mulighet i førsteomgang kom da kampuret viste 34 minutter. Simon Marklund og Adria Lopez kombinerte fint på utsiden av feltet. Sistnevnte ble spilt gjennom, men spanjolen var presset i avslutningen og skuddet gikk utenfor.

Robert Williams var akkurat hente tilbake fra lån i Ull/Kisa, og hadde sett lovende ut på venstrebacken, men haltet av i det 38. minutt. Inn kom Martin Lundal.

Det stod 0–0 til pause.

Uheldig selvmål

Minutter etter hvilen fikk Mads Reginiussen hele stadion opp på beina. Kapteinen hamret til fra distanse, ballen hadde retning mot det venstre hjørnet, men smalt i reklameskiltet bak mål.

Like etterpå klarte Ranheim, med god hjelp, til slutt å få ballen i mål.

Etter et klønete selvmål kunne RIL-spillerne juble for scoring. Foto: David Engmo

Marklund sendte et innlegg inn langs bakken og uheldige FFK-forsvarere klønet det til. Keeper klarerte ballen i hodet på Mads Nielesen og ballen spratt i nettet.

– Mål er mål, ble det topt fra tribunen.

Kjapp utligning

Gjestene svarte kjapt på hjemmelagets scoring og det tok ikke mer enn fem minutter før lagene var like langt igjen.

Nicolay Solberg fant nettmaskene, men så ut til å være offside-plassert. Linjedommer vinket med flagget, likevel ble målet stående. Hoveddommer signaliserte at ballen gikk via et Ranheim-bein og at målscorer derfor ikke var i offside. Det kunne TV-reprisen bekrefte, godt sett av dommer.

Til tross for store protester fra hjemmelagets spillere hadde Fredrikstad utlignet til 1–1.

Kjempesjanse

Mot slutten av kampen bølget kampen fram og tilbake. Ranheim trillet ball, men slet med å spille seg til de virkelig store sjansene. Samtidig var ikke knirkefritt bakover for de blå og hvite. Flere feilpasninger i forsvaret kunne ledet til bortescoring, men så ille gikk det aldri.

Med kun to minutter igjen av ordinær tid så det ut til at Ranheim skulle sikre årets tredje trepoenger. Et innlegg fra Filip Brattbakk trillet forbi hendene på borte-målvakten. Marcus Mehnert var nær ved å pirke inn 2–1, men nådde aldri fram.

Selv om begge lag så ut til å være lystne på tre poeng, endte det 1–1 i Ranheimsfjæra.